«Куяба» — «Ботафого». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (04.07.2024)

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вчера, 14:24

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Ботафого» ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Сделать выбор в пользу хозяев можно за 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Куяба» явно не хватает звезд с неба и текущее 14 место в турнирной таблице Серии А это подтверждает. Разумеется, коллектив не хочет вылетать из элитного дивизиона и в каждом матче старается цепляться за очки. Предстоящий матч с «Ботафого» определенно будет непростым и интересным. Два последних поединка «Куябы» завершились ничьими с «Брагантино» (1:1) и «Коринтианс» (1:1).

«Ботафого» выступает куда успешнее своего нынешнего соперника, но также в некоторых последних матчах терял очки. Клуб располагается на комфортном третьем месте с 24 баллами и от ближайшего соперника отстают на два пункта, поэтому определенно имеют мотивацию побеждать в следующий встречах. В прошлом туре «Ботафого» сыграл вничью с «Васка да Гама» (1:1), а ранее переиграл на своем стадионе «Брагантино» (2:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Ботафого» завершились исходом «обе забьют»

«Куяба» не проигрывает уже пять поединков подряд в чемпионате Бразилии

Все семь последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.