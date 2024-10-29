«Кельн» — «Хольштайн». Прогноз на матч кубка Германии (29.10.2024)

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29 октября 2024, 21:55

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Хольштайн», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.13. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Кельн» не очень удачно играет во второй Бундеслиге и пока намеков на возвращение в элитный дивизион от «козлов» совсем не видно. Коллектив хочет проявить себя в кубке Германии и постарается одолеть «Хольштайн», у которого дела в Бундеслиге также идут довольно сложно. В двух последних матчах чемпионата «Кельн» проиграл на своем поле «Падерборну» (1:2) и был разгромлен «Дармштадтом» (1:5).

«Хольштайн» пробился все-таки в Бундеслигу, но добиться в ней успеха пока не может. Команда идет на предпоследнем месте с двумя баллами и еще не выигрывала в чемпионате, что очень огорчает болельщиков. Клуб постарается реабилитироваться в рамках кубка Германии и приложит все силы, чтобы добиться прохода в 1/8 финала. Два последних матча «Хольштайн» завершились поражением от «Штутгарта» (1:2) и неудачей с «Унионом» (0:2).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Кельна» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять последних матчей «Хольштайн» завершились исходом «обе забьют»

«Кельн» выиграл два из четырех последних матчей у «Хольштайн»

Прогноз

Обе команды не выглядят уверенно, поэтому стоит ждать много ошибок от команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.