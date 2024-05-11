«Кельн» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (11.05.2024)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по 3.75.
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3 : 2
завершен
вчера, 16:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 3.45.
Форма команд
«Кельн» не смог мощно провести концовку и теперь практически вылетел во вторую Бундеслигу. Команда идет на 17 месте с 24 баллами и на пять пунктов отстает от «Майнца», который имеет шансы вовсе покинуть зону вылета. Хозяев устроит две победы в оставшихся турах при двух поражениях «Майнца». Игра с «Унионом» будет непростой, ведь берлинский клуб также борется за выживание. Два последних матча «Кельна» завершились ничьей с «Фрайбургом» (0:0) и «Майнцом» (1:1).
«Унион» вновь начал опускаться вниз и над клубом снова грозит угроза вылета. Столичный клуб идет на 15 месте с 30 баллами и всего один пункт их отделяет от зоны стыковых поединков. В игре с конкурентом в турнирной таблице у гостей будет шанс окончательно оставить «козлов» на их месте и сделать большой шаг к спасению в нынешнем сезоне. В прошлом туре «Унион» проиграл на своем поле «Бохуму» (3:4), а ранее поделил очки с «Боруссией» М (0:0).
Информация для ставок
- «Унион» проиграл пять из десяти последних выездных поединков
- «Кельн» выиграл лишь один матч из десяти последних
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды будут начинать осторожно и предстоящий матч является именно тем случаем, когда существует большая вероятность низового поединка. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.