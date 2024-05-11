«Кельн» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (11.05.2024)

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вчера, 11:34

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Форма команд

«Кельн» не смог мощно провести концовку и теперь практически вылетел во вторую Бундеслигу. Команда идет на 17 месте с 24 баллами и на пять пунктов отстает от «Майнца», который имеет шансы вовсе покинуть зону вылета. Хозяев устроит две победы в оставшихся турах при двух поражениях «Майнца». Игра с «Унионом» будет непростой, ведь берлинский клуб также борется за выживание. Два последних матча «Кельна» завершились ничьей с «Фрайбургом» (0:0) и «Майнцом» (1:1).

«Унион» вновь начал опускаться вниз и над клубом снова грозит угроза вылета. Столичный клуб идет на 15 месте с 30 баллами и всего один пункт их отделяет от зоны стыковых поединков. В игре с конкурентом в турнирной таблице у гостей будет шанс окончательно оставить «козлов» на их месте и сделать большой шаг к спасению в нынешнем сезоне. В прошлом туре «Унион» проиграл на своем поле «Бохуму» (3:4), а ранее поделил очки с «Боруссией» М (0:0).

Информация для ставок

«Унион» проиграл пять из десяти последних выездных поединков

«Кельн» выиграл лишь один матч из десяти последних

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды будут начинать осторожно и предстоящий матч является именно тем случаем, когда существует большая вероятность низового поединка. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.