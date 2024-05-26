«Лацио» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (26.05.2024)

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вчера, 17:37

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по 5.6, а победа «Сассуоло» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.9. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Лацио» перед заключительным туром занимает седьмое место в турнирной таблице и наверняка сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне. Коллектив набрал 60 баллов и отстает от «Ромы» на три пункта, при этом уступает ей по дополнительным показателям. Тем не менее, хозяевам важно выиграть, чтобы гарантировать себе сохранение своей позиции. Два последних поединка римлян завершились выездной ничьей с «Интером» (1:1) и домашней победой над «Эмполи» (2:0).

«Сассуоло» откровенно разочаровал своих болельщиков и уже точно проведет следующий сезон в Серии В. Команда располагается на 19 месте с 29 баллами и от 17 спасительного места отстает на пять пунктов, что является недосягаемой разницей для одного заключительного тура. Два последних поединка «Сассуоло» в Серии А завершились домашним поражением от «Кальяри» (0:2) и выездной неудачей с «Дженоа» (2:1).

Информация для ставок

«Лацио» не проигрывает уже семь поединков подряд во всех турнирах

«Сассуоло» проиграл девять из десяти последних поединков на выезде

«Лацио» выиграл четыре последних матча подряд у «Сассуоло»

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и проведут низовой матч. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.