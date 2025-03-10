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«Лацио» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (10.03.2025)

сегодня, 19:41
Лацио

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.75. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Удинезе» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.793.565.24
Pari 1.73 3.70 5.55
Мелбет 1.78 3.60 5.30

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.83.

Форма команд

«Лацио» после нескольких неудачных матчей вновь побеждает и борется как в Лиге Европы, так и в чемпионате Италии. Коллектив располагается на пятом месте с 50 баллами и отстает на два пункта от «Ювентуса», имея одну игру в запасе. В случае победы над «Удинезе», хозяева гарантированно выйдут на четвертое место. Два последних матча «Лацио» завершились победой над «Викторий Пльзень» (2:1) в Лиге Европы и успехом с «Миланом» (2:1).

«Удинезе» на данный момент идет в середине таблицы, а именно на десятом месте, имея в активе 39 баллов. Команда отстает на 11 пунктов от «Лацио» и вряд ли может составить конкуренцию за место в еврокубках. Тем не менее, коллектив просто так не даст себя обыграть и вполне может создать проблемы римлянам. В прошлой игре «Удинезе» обыграл «Парму» (1:0), а ранее с тем же счетом на выезде одолел «Лечче» (1:0).

Информация для ставок

  • «Удинезе» выиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Италии
  • «Лацио» забивал в девяти из десяти последних домашних матчей во всех турнирах
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и обе смогут отличиться в воротах друг у друга. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.50 1.90 2.01 1.49 2.76
Pari 1.90 1.90
Мелбет 2.70 1.48 1.88 1.96 1.46 2.77
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