«Лацио» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (10.03.2025)

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сегодня, 19:41

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.75. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Удинезе» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.83.

Форма команд

«Лацио» после нескольких неудачных матчей вновь побеждает и борется как в Лиге Европы, так и в чемпионате Италии. Коллектив располагается на пятом месте с 50 баллами и отстает на два пункта от «Ювентуса», имея одну игру в запасе. В случае победы над «Удинезе», хозяева гарантированно выйдут на четвертое место. Два последних матча «Лацио» завершились победой над «Викторий Пльзень» (2:1) в Лиге Европы и успехом с «Миланом» (2:1).

«Удинезе» на данный момент идет в середине таблицы, а именно на десятом месте, имея в активе 39 баллов. Команда отстает на 11 пунктов от «Лацио» и вряд ли может составить конкуренцию за место в еврокубках. Тем не менее, коллектив просто так не даст себя обыграть и вполне может создать проблемы римлянам. В прошлой игре «Удинезе» обыграл «Парму» (1:0), а ранее с тем же счетом на выезде одолел «Лечче» (1:0).

Информация для ставок

«Удинезе» выиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Италии

«Лацио» забивал в девяти из десяти последних домашних матчей во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и обе смогут отличиться в воротах друг у друга. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.