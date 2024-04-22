«Лацио» — «Ювентус». Прогноз на матч Кубка Италии (23.04.2024)

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22 апреля 2024, 17:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Лацио» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Лацио» находится в крайне неприятном положении перед ответной игрой, ведь выездное поражение (0:2) в первой игре отыграть будет непросто. У римлян не идут дела и в чемпионате Италии, где они занимают лишь седьмое место с 52 баллами и борются за место в еврокубках. Если хозяевам удастся отыграться и пройти в финал кубка страны, отчасти им удастся реабилитироваться за сезон. В двух последних матчах «Лацио» обыграл на выезде «Дженоа» (1:0) и разгромил на своем стадионе «Салернитану» (4:1).

«Ювентус» практически гарантировал себе место в топ-4 Серии А и будет играть в Лиге чемпионов. Также у «старой синьоры» есть отличный шанс побороться за кубок Италии, учитывая, что первый поединок у «Лацио» они уверенно выиграли. Если в ответной игре не случится форс-мажора, то туринцам до трофея останется ровно один шаг. В прошлой игре «Ювентус» поделил очки с «Кальяри» (2:2), а ранее разошелся миром в дерби с «Торино» (0:0).

Информация для ставок

«Лацио» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из десяти последних матчей «Ювентуса» завершились ничейными результатами

«Лацио» проиграл три из пяти последних встреч с «Ювентусом» при двух победах

Прогноз

«Ювентус» не будет рисковать и определенно сможет хоть один раз поймать на ошибке «Лацио», который в свою очередь также намеревается забивать. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.