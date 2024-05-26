«Лас-Пальмас» — «Алавес». Прогноз на матч чемпионата Испании (26.05.2024)

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вчера, 09:15

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Лас-Пальмасу», а коэффициент на их победу составляет 2.5. Успех «Алавеса» оценивается по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.4.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.97. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Лас-Пальмас» хорошо играл до весенней части сезона, но потом слишком расслабился и опустился уже на 15 место с 39 баллами, что не помешало клубу сохранить место в Ла Лиге. Коллектив доигрывает сезон и будет готовиться к новому, где намерен выступать более стабильно, поэтому игра с «Алавесом» хорошая возможность начать делать это сейчас. Два последних матча «Лас-Пальмаса» завершились ничьими с «Кадисом» (0:0) и «Бетисом» (2:2).

«Алавес» выступал в этом сезоне более успешно и сейчас находится на 11 месте с 45 баллами. Команда может еще подняться или опуститься на одну позицию, однако большой роли в итоге это не сыграет. Гости постараются как минимум не проиграть в этой встрече, чтобы не портить себе настроение перед отпуском. В прошлом туре «Алавес» обыграл «Хетафе» (1:0), а ранее был разгромлен на выезде «Реалом» (0:5).

Информация для ставок

«Лас-Пальмас» проиграл восемь и з десяти последних матчей

«Алавес» уступил в четырех из пяти последних выездных поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обоим коллективам не хватает стабильности в последних матчах, поэтому игра вероятнее всего буде очень аккуратной. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.