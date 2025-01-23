«Лас-Пальмас» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.01.2025)

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вчера, 23:59

Ставки букмекеров

«Лас-Пальмас» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.45. В то время на победу «Осасуны» коэффициент составляет 3.15. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно всего по коэффициенту 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Лас-Пальмас» проводит не очень хороший сезон и на данный момент занимает 14 место с 22 баллами и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. В очередном поединке команда попробует добиться положительного результата, чтобы подняться вверх на несколько позиций. Два последних матча «Лас-Пальмсаса» завершились поражениями от «Реала» на выезде (1:4) и «Хетафе» (1:2).

«Осасуна» совсем немного идет впереди нынешнего конкурента и располагается на 10 месте с 26 баллами. Чтобы иметь шансы на зону еврокубков, гостям нужно выигрывать подобные матчи и они будут стараться поймать на ошибке «Лас-Пальмас». Поединок не имеет яркой вывески, но будет интересен любителям европейского футбола. В прошлой игре «Осасуна» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и победой на выезде над «Атлетиком» (3:2).

Информация для ставок

Пять из десяти последних матчей «Осасуны» завершились ничейным результатом

«Лас-Пальмас» выиграл только три домашних матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды практически в каждом матче меняются забитыми мячами и этот поединок наверняка не станет исключением. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.