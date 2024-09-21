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«Лестер» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (21.09.2024)

21 сентября 2024, 13:59
Лестер

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лестер». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Эвертона» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Англия. Премьер-Лига 2024/2025
Лестер Сити
Эвертон
НичьяПроигрышПроигрышНичья
1 : 1
завершен
21 сентября 2024, 17:00
суббота
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Лестер» после возвращения из Чемпионшипа не может похвастаться хорошими результатами, ведь в четырех турах набрал лишь два балла. Команда принимает на своем поле «Эвертон», который и вовсе проиграл все свои поединки. Однако это не должно расслаблять хозяев, которые имеют шанс одержать первую победу в сезоне. Два последних матча «Лестера» завершились ничьей с «Кристал Пэлас» (2:2) и поражением от «Астон Виллы» (1:2).

«Эвертон» на данный момент является худшей командой АПЛ и проиграл все четыре матча на старте сезона. Количество пропущенных мячей (13) также говорит о больших проблемах внутри коллектива. В матче с «Лестером» гости постараются набрать хотя бы один балл и возможно подняться с последнего места. Два последних матча «ирисок» закончились поражением в дополнительное время от «Саутгемптона» в кубке английской лиги (1:2) и поражением от «Астон Виллы» (2:3).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Лестера» завершились исходом «обе забьют»
  • «Эвертон» проиграл пять из шести последних поединков во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лестер» имеет отличные шансы одержать первую победу в новом сезоне АПЛ, и мы предполагаем, что они смогут ей воспользоваться. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.4.

Все комментарии
8bvk4ykamfnr
8bvk4ykamfnr
21 сентября в 19:09
Обе команды показали хорошую игру, была напряжённая и интересная встреча.
Вещий
Вещий
21 сентября в 14:49
Думаю, что Лестер в своих стенах может выиграть этот матч
Гость
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