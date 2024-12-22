«Лестер» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (22.12.2024)

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22 декабря 2024, 08:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лестер». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «волков» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Лестер» старается не опуститься в зону вылета АПЛ , однако это получается у команды не лучшим образом. Сейчас коллектив располагается на 17 месте с 14 баллами и опережает на два пункта ближайшего соперника. В домашней игре с «Вулверхэмптоном» от хозяев ждут максимальной самоотдачи и важной победы. Два последних матча «Лестера» завершились крупным поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (0:4) и ничьей с «Брайтоном» (2:2).

«Вулверхэмптон» проиграл уже несколько матчей подряд и находится в зоне вылета турнирной таблицы чемпионата Англии. Команда занимает 19 место с девятью баллами и отстает от нынешнего соперника на пять очков. Только победа поможет гостям немного изменить ситуацию в турнирной таблице и дать себе шанс побыстрее покинуть опасную зону. Два последних матча «волков» завершились поражением от «Ипсвич» (1:2) и «Вест Хэма» (1:2).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Лестера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вулверхэмптон» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лестер» выиграл три из пяти последних матчей у «Вулверхэмптона»

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