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«Лестер» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (22.12.2024)

22 декабря 2024, 08:19
Лестер

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лестер». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «волков» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Англия. Премьер-Лига 2024/2025
Лестер Сити
Вулверхэмптон
ПроигрышПроигрышПроигрышНичьяВыигрыш
0 : 3
завершен
22 декабря 2024, 17:00
воскресенье
НичьяВыигрышПроигрышПроигрышПроигрыш

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Лестер» старается не опуститься в зону вылета АПЛ, однако это получается у команды не лучшим образом. Сейчас коллектив располагается на 17 месте с 14 баллами и опережает на два пункта ближайшего соперника. В домашней игре с «Вулверхэмптоном» от хозяев ждут максимальной самоотдачи и важной победы. Два последних матча «Лестера» завершились крупным поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (0:4) и ничьей с «Брайтоном» (2:2).

«Вулверхэмптон» проиграл уже несколько матчей подряд и находится в зоне вылета турнирной таблицы чемпионата Англии. Команда занимает 19 место с девятью баллами и отстает от нынешнего соперника на пять очков. Только победа поможет гостям немного изменить ситуацию в турнирной таблице и дать себе шанс побыстрее покинуть опасную зону. Два последних матча «волков» завершились поражением от «Ипсвич» (1:2) и «Вест Хэма» (1:2).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Лестера» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Вулверхэмптон» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Лестер» выиграл три из пяти последних матчей у «Вулверхэмптона»

Прогноз

«Лестер» имеет отличные шансы одержать важную победу в АПЛ, и мы предполагаем, что они смогут ей воспользоваться. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.65.

Все комментарии
Вещий
Вещий
22 декабря 2024 в 10:54
Думаю, что ТБ по голам здесь напрашивается очевидной ставкой - обе команды очень слабо играют в обороне, да и по стилистике своей не назовешь их закрытыми, в 3-х предыдущих очных встречах наша искомая ставка в этом противостоянии заходила, да и сейчас, когда командам очень необходимы очки взаимно именно атакой они будут искать счастья, а не дырявыми тылами.
59ru4arwt9nw
59ru4arwt9nw
22 декабря 2024 в 08:48
Матч между "Лестером" и "Вулверхэмптоном" обещает быть интересным, учитывая текущую форму обеих команд. Несмотря на то, что букмекеры склоняются к верховому исходу, шансы на обмен голами также высоки. "Лестер", играя дома, стремится улучшить своё положение в турнирной таблице, а "Вулверхэмптон" отчаянно нуждается в победе, чтобы выбраться из зоны вылета. Вероятность победы "Лестера" выглядит привлекательной при предложенном коэффициенте 2.65.
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