«Лилль» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги чемпионов (29.01.2025)

1738076215

сегодня, 17:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лилля» составляет 2.05. Поставить на «Фейеноорд» можно по 3.35, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Лилль», как и «Фейеноорд» вполне достойно провел групповой этап и команды находятся по соседству, набрав по 13 баллов каждая. Ничья в этом матче не поможет ни одному из коллективов, а победитель может иметь шансы попасть в топ-8 по итогам нынешнего этапа. «Лилль» постарается использовать преимущество родного стадионе, чтобы добыть победу. Два последних матча французского клуба завершились поражениями от «Страсбура» и «Ливерпуля» с одинаковым счетом (1:2).

«Феейноорд» в прошлом туре переиграл «Баварию» (3:0), что стало одной из самых больших сенсаций в тот игровой день. Команда имеет 13 баллов в активе и точно сыграет в плей-офф, но в случае победы может замахнуться на топ-8, что будет отличным результатом. Два последних поединка «Фейеноорда» завершились ничьей с «Виллем II» (1:1) и крупной победой над «Ринсбургс Бойс» (4:1).

Информация для ставок

«Фейеноорд» выиграл семь из десяти последних поединков на выезде

«Лилль» выиграл лишь три матча из десяти последних в основное время

Четыре домашних матча «Лилля» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лилль» постарается полностью контролировать игру и будет играть первым номером. Предлагаем поверить в команду и сделать ставку на ее победу по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мостбет.