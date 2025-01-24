«Ливерпуль» — «Ипсвич». Прогноз на матч АПЛ (25.01.2025)

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24 января 2025, 02:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари можно сделать вывод, что абсолютным фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.11. Победа гостей оценивается по коэффициенту 18, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 10.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Ливерпуль» показывает максимальный результат в Лиге чемпионов и находится в отличном настроении. Команда также является лидером АПЛ и опережает на семь очков ближайших конкурентов, однако это не повод расслабляться, ведь впереди чуть меньше половины сезона. Команда обязана исключить недооценку соперника и набирать очередные три очка в свою копилку. Два последних матча «Ливерпуля» завершились победой в Лиге чемпионов над «Лиллем» (2:1) и успехом в чемпионате с «Брентфордом» (2:0).

«Ипсвич» является новичком и аутсайдером АПЛ , однако ситуация клуба далеко не безнадежна. Команда располагается на 18 месте с 16 баллами и уступает ближайшему сопернику только по разнице забитых и пропущенных мячей. Если коллектив будет более стабильно набирать очки, понижения в классе вполне можно избежать. В прошлой игре «Ипсвич» разгромно проиграл «Манчестер Сити» (0:6), а ранее уступил и «Брайтону» (0:2).

Информация для ставок

«Ливерпуль» одержал семь побед последних десяти поединках

«Ипсвич» проиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл три из пяти матчей у «Ипсвича»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ливерпуль» обязан обыгрывать на своем поле аутсайдера и упрочнить лидерство. Рекомендуем сделать ставку на крупную победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Пари.