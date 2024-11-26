«Манчестер Сити» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (26.11.2024)

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26 ноября 2024, 17:58

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставку на победу которых принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициентом 1.21. Рискнуть на победу клуба из Нидерландов можно за 15, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.97, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Манчестер Сити» имеет поразительную серию поражений из пяти матчей подряд в различных турнирах и все это происходит на фоне подписания нового контракта с Пепом Гвардиолой. «Горожане» отпустили вперед «Ливерпуль» в АПЛ уже на приличное расстояние, а в Лиге чемпионов команда занимает лишь 10 место с семью баллами. Уже в этой встрече хозяева попытаются прервать серию неудач и одержать уверенную победу в Лиге чемпионов. Два последних матч «Манчестер Сити» завершились поражениями от «Тоттенхэма» (0:4) и «Брайтона» (1:2).

«Фейеноорд» отстает от «горожан» всего на один пункт и сложно проводит выездные матчи за некоторыми исключениями. В игре с чемпионом Англии, который разозлен и мотивирован последними неудачами у гостей будет не так много шансов, но с другой стороны, они могут воспользоваться ошибками фаворита, которые обязательно будут. В прошлом туре «Фейеноорд» обыграл «Херенвен» (3:0), а ранее на выезде разгромил «Алмере Сити» (4:1).

Информация для ставок

«Фейеноорд» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» проиграл пять последних встреч подряд с общим счетом (4:14)

Клуб из Нидерландов выиграл пять выездных поединков подряд на выезде

Прогноз

«Манчестер Сити» постарается исправиться уже в этом матче и наверняка забьет в ворота соперника, но вряд ли сможет не пропустить. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.