«Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (5.10.2024)

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05 октября 2024, 13:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.25. Поставить на «Фулхэм» можно по 11.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Манчестер Сити» добился на днях уверенной победы в Лиге чемпионов и теперь в чемпионате Англии постарается исправить ситуацию, ведь лидерство было потеряно. Коллектив идет на втором месте с 14 баллами и отстает на один пункт от «Ливерпуля». Любой результат кроме победы над «Фулхэмом» будет расцениваться для хозяев как провал. В прошлой игре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Слован» Братислава (4:0) и в чемпионате поделил очки с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

«Фулхэм» показывает средние результаты в чемпионате Англии и на данный момент идет на шестом месте с 11 баллами. Лондонский клуб может вклиниться в группу лидеров, если сможет обыграть «горожан» на их же стадионе, что выглядит маловероятным. В последнем туре АПЛ «Фулхэм» обыграл на выезде «Ноттингем Форест» (1:0), а ранее на своем стадионе переиграл «Ньюкасл Юнайтед» (3:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Фулхэма» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» не проигрывает на своем поле уже семь поединков подряд

«Горожане» выиграли у «Фулхэма» 16 последних поединков подряд

Прогноз

«Манчестер Сити» на своем поле обязан обыгрывать «Фулхэм», чтобы как можно быстрее вернуть себе лидерство. Предполагаем, что хозяева наберут три очка в этой встрече и рекомендуем сделать на них ставку с форой (-2) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.17.