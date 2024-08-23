«Манчестер Сити» — «Ипсвич». Прогноз на матч АПЛ (24.08.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.09. Поставить на гостей можно за 27, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 12.
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завтра, 17:00
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.
Форма команд
«Манчестер Сити» начал сезон с победы и намерен в очередной раз защитить свой чемпионский титул. Команда Гвардиолы бьет различные рекорды а Холланд забил в первом туре, что говорит о его возможном возвращении на свой уровень. В поединке с новичком АПЛ от чемпиона Англии ждут ненавязчивой и красивой игры, подкрепленной желательно крупной победой. В первом туре «горожане» на выезде одолели «Челси» (2:0), а ранее выиграли Суперкубок у «Манчестер Юнайтед» по пенальти (2:1).
«Ипсвич» в первом туре мужественно сражался с «Ливерпулем» в первом туре, но команде не хватило класса и опыта (0:2). Тем не менее, новичок не собирается сдаваться и уже во втором туре будет пытаться выстроить компактную защиту на выезде с чемпионом страны. Шансов у гостей мало, чтобы добыть даже один балл, но опыта футболисты получат достаточно от этой встречи. В еще одной недавней товарищеской игре «Ипсвич» переиграл «Ниццу» (1:0).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Ипсвича» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Манчестер Сити» выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах
- Четыре последних встречи между этими клубами более 20 лет назад завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Манчестер Сити» не имеет права терять очки на своем поле с таким соперником и почти наверняка этого не сделает. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-2.5) по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Пари.