«Манчестер Сити» — «Ипсвич». Прогноз на матч АПЛ (24.08.2024)

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сегодня, 21:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.09. Поставить на гостей можно за 27, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 12.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

«Манчестер Сити» начал сезон с победы и намерен в очередной раз защитить свой чемпионский титул. Команда Гвардиолы бьет различные рекорды а Холланд забил в первом туре, что говорит о его возможном возвращении на свой уровень. В поединке с новичком АПЛ от чемпиона Англии ждут ненавязчивой и красивой игры, подкрепленной желательно крупной победой. В первом туре «горожане» на выезде одолели «Челси» (2:0), а ранее выиграли Суперкубок у «Манчестер Юнайтед» по пенальти (2:1).

«Ипсвич» в первом туре мужественно сражался с «Ливерпулем» в первом туре, но команде не хватило класса и опыта (0:2). Тем не менее, новичок не собирается сдаваться и уже во втором туре будет пытаться выстроить компактную защиту на выезде с чемпионом страны. Шансов у гостей мало, чтобы добыть даже один балл, но опыта футболисты получат достаточно от этой встречи. В еще одной недавней товарищеской игре «Ипсвич» переиграл «Ниццу» (1:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Ипсвича» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Манчестер Сити» выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре последних встречи между этими клубами более 20 лет назад завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Манчестер Сити» не имеет права терять очки на своем поле с таким соперником и почти наверняка этого не сделает. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-2.5) по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Пари.