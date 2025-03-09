«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (9.03.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Арсенал». Коэффициент на победу гостей составляет 1.79. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно за 5.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.
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1 : 1
завершен
сегодня, 19:30
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» находится в ужасном состоянии и практически не выигрывает в последних матчах. Команда вполне закономерно занимает 15 место с 33 баллами в АПЛ и вряд ли достигнет серьезных высот в этом сезоне, но может «выстрелить» в Лиге Европы, где борется за выход в четвертьфинал с «Реалом» Сосьедад и сыграла вничью первый поединок (1:1). Еще одна недавняя встреча «красных дьяволов» в АПЛ завершилась победой над «Ипсвичем» (3:2).
«Арсенал» слишком сильно отстает от «Ливерпуля», а именно на 16 очков, но имеет две игры в запасе. Чтобы рассчитывать на борьбу за чемпионство, «канонирам» нужно обязательно побеждать в этой встрече и как можно быстрее использовать ошибки соперника, которых в этом сезоне он допускает в избытке. Два последних матча «Арсенала» завершились разгромом ПСВ в Лиге чемпионов (7:1) и ничьей с «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии (0:0).
Информация для ставок
- «Арсенал» выиграл шесть поединков из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами лондонского клуба
Прогноз
«Арсенал» находится в хорошем настроении и максимально мотивирован на победу по сравнению с «развалившимся» соперником. Рекомендуем сделать ставку на победу «канониров» по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Лига Ставок.