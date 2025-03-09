«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (9.03.2025)

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сегодня, 17:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Арсенал». Коэффициент на победу гостей составляет 1.79. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно за 5.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» находится в ужасном состоянии и практически не выигрывает в последних матчах. Команда вполне закономерно занимает 15 место с 33 баллами в АПЛ и вряд ли достигнет серьезных высот в этом сезоне, но может «выстрелить» в Лиге Европы, где борется за выход в четвертьфинал с «Реалом» Сосьедад и сыграла вничью первый поединок (1:1). Еще одна недавняя встреча «красных дьяволов» в АПЛ завершилась победой над «Ипсвичем» (3:2).

«Арсенал» слишком сильно отстает от «Ливерпуля», а именно на 16 очков, но имеет две игры в запасе. Чтобы рассчитывать на борьбу за чемпионство, «канонирам» нужно обязательно побеждать в этой встрече и как можно быстрее использовать ошибки соперника, которых в этом сезоне он допускает в избытке. Два последних матча «Арсенала» завершились разгромом ПСВ в Лиге чемпионов (7:1) и ничьей с «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии (0:0).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл шесть поединков из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами лондонского клуба

Прогноз

«Арсенал» находится в хорошем настроении и максимально мотивирован на победу по сравнению с «развалившимся» соперником. Рекомендуем сделать ставку на победу «канониров» по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Лига Ставок.