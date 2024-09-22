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«Монца» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (22.09.2024)

22 сентября 2024, 14:39
Монца

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.15, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25

Италия. Серия А 2024/2025
Монца
Болонья
НичьяНичьяПроигрышНичья
1 : 2
завершен
22 сентября 2024, 16:00
воскресенье
НичьяНичьяПроигрышНичья

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Монца» не может выиграть уже несколько матчей подряд и этот старт сезона можно называть самым слабым из трех, которые были у клуба в Серии А. Коллектив на данный момент занимает 15 место с тремя баллами и опережает нынешнего соперника лишь по дополнительным показателям. В игре с «Болоньей» хозяева постараются воспользоваться усталостью соперника после Лиги чемпионов и добиться трех баллов. В прошлом туре чемпионата Италии «Монца» сыграла вничью с «Интером» (1:1).

«Болонья» провела первый матч в Лиге чемпионов спустя много лета и добилась ничьей с «Шахтером» (0:0), хотя могла побеждать. Тем не менее, поединок проходил под проливным дождем и забрал много сил у команды. В игре с «Монцей» гости постараются не дать сопернику много пространства, а может и смогут использовать ошибки хозяев. В чемпионате Италии в прошлом туре «Болонья» поделила очки на выезде с «Комо» (2:2).

Информация для ставок

  • Пять из семи последних матчей «Монцы» в основное время завершились ничьими
  • «Болонья» выиграла четыре выездных матча из десяти последних во всех турнирах
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

«Монца» играет на своем поле и постарается завладеть инициативой, чтобы добиться результата. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Монцы» букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.25.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
22 сентября в 16:05
Много голов в этом матче не увидим. Поэтому Тм 2,5 должен заходить.
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