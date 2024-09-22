«Монца» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (22.09.2024)

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22 сентября 2024, 14:39

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.15, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Монца» не может выиграть уже несколько матчей подряд и этот старт сезона можно называть самым слабым из трех, которые были у клуба в Серии А. Коллектив на данный момент занимает 15 место с тремя баллами и опережает нынешнего соперника лишь по дополнительным показателям. В игре с «Болоньей» хозяева постараются воспользоваться усталостью соперника после Лиги чемпионов и добиться трех баллов. В прошлом туре чемпионата Италии «Монца» сыграла вничью с «Интером» (1:1).

«Болонья» провела первый матч в Лиге чемпионов спустя много лета и добилась ничьей с «Шахтером» (0:0), хотя могла побеждать. Тем не менее, поединок проходил под проливным дождем и забрал много сил у команды. В игре с «Монцей» гости постараются не дать сопернику много пространства, а может и смогут использовать ошибки хозяев. В чемпионате Италии в прошлом туре «Болонья» поделила очки на выезде с «Комо» (2:2).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Монцы» в основное время завершились ничьими

«Болонья» выиграла четыре выездных матча из десяти последних во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

«Монца» играет на своем поле и постарается завладеть инициативой, чтобы добиться результата. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Монцы» букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.25.