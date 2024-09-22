«Монца» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (22.09.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.15, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25
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1 : 2
завершен
22 сентября 2024, 16:00
воскресенье
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.
Форма команд
«Монца» не может выиграть уже несколько матчей подряд и этот старт сезона можно называть самым слабым из трех, которые были у клуба в Серии А. Коллектив на данный момент занимает 15 место с тремя баллами и опережает нынешнего соперника лишь по дополнительным показателям. В игре с «Болоньей» хозяева постараются воспользоваться усталостью соперника после Лиги чемпионов и добиться трех баллов. В прошлом туре чемпионата Италии «Монца» сыграла вничью с «Интером» (1:1).
«Болонья» провела первый матч в Лиге чемпионов спустя много лета и добилась ничьей с «Шахтером» (0:0), хотя могла побеждать. Тем не менее, поединок проходил под проливным дождем и забрал много сил у команды. В игре с «Монцей» гости постараются не дать сопернику много пространства, а может и смогут использовать ошибки хозяев. В чемпионате Италии в прошлом туре «Болонья» поделила очки на выезде с «Комо» (2:2).
Информация для ставок
- Пять из семи последних матчей «Монцы» в основное время завершились ничьими
- «Болонья» выиграла четыре выездных матча из десяти последних во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей
Прогноз
«Монца» играет на своем поле и постарается завладеть инициативой, чтобы добиться результата. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Монцы» букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.25.