«Монетеррей» — «Интер». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (18.06.2025)

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вчера, 23:22

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интер» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.3, а победа «Монтеррея» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Монтеррей» в текущем сезоне покинул Клаусуру на этапе четвертьфинала, проиграв будущему победителю — «Толуке». Также неудача постигла «Монтеррей» и в Кубке чемпионов КОНКАКАФ : команда выбыла в 1/8 финала, проиграв канадскому клубу «Ванкувер». Две последние игры «Монтеррея» были сыграны с «Толукой», и завершились победой в первом матче (3:2), и поражением во втором матче (1:2)

«Интер» является финалистом Лиги Чемпионов. В финале команда встретилась с « ПСЖ », где разгромно проиграла (0:5). В Серии А команда тоже не смогла заработать чемпионство, «Наполи» опередил её всего на одно очко. Две последние игры «Интера» в итальянской лиге завершились ничьёй с «Лацио» (2:2), и победой над «Комо» (2:0).

Информация для ставок

За пять последних игр «Монтеррей» проиграл всего две

В последнем матче «Интер» прервал свою беспроигрышную серию, состоящую из шести встреч

Три из пяти матчей «Интера» завершились с исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным для обеих команд. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Пари.