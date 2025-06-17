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«Монетеррей» — «Интер». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (18.06.2025)

вчера, 23:22
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интер» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.3, а победа «Монтеррея» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 6.24 4.24 1.55
Pari 6.00 4.60 1.50
Winline 6.20 4.70 1.44

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Монтеррей» в текущем сезоне покинул Клаусуру на этапе четвертьфинала, проиграв будущему победителю — «Толуке». Также неудача постигла «Монтеррей» и в Кубке чемпионов КОНКАКАФ: команда выбыла в 1/8 финала, проиграв канадскому клубу «Ванкувер». Две последние игры «Монтеррея» были сыграны с «Толукой», и завершились победой в первом матче (3:2), и поражением во втором матче (1:2)

«Интер» является финалистом Лиги Чемпионов. В финале команда встретилась с «ПСЖ», где разгромно проиграла (0:5). В Серии А команда тоже не смогла заработать чемпионство, «Наполи» опередил её всего на одно очко. Две последние игры «Интера» в итальянской лиге завершились ничьёй с «Лацио» (2:2), и победой над «Комо» (2:0).

Информация для ставок

  • За пять последних игр «Монтеррей» проиграл всего две
  • В последнем матче «Интер» прервал свою беспроигрышную серию, состоящую из шести встреч
  • Три из пяти матчей «Интера» завершились с исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным для обеих команд. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Пари.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.40 2.05 1.85 1.60 2.43
Pari 2.15 1.70
Winline 2.11 1.62
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:23
Ставка лив - Надеюсь Интер додавит и возможно ещё пару забьёт - Ф2(-1).
Гость
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