Нидерланды – Англия. Прогноз на матч чемпионата Европы (10.07.2024)

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10 июля 2024, 13:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом поединке команде Г. Саутгейта. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 2.85, а победа сборной Нидерландов принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 3.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.95. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2 по коэффициенту 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 2.13

Форма команд

Сборная Нидерландов не очень уверенно выступала на групповом этапе и вышла только с третьего места, но в плей-офф команда выглядела гораздо лучше и заслуженно добралась до четверки лучших. В игре с Англией у «оранжевых» будет стоять задача не дать себя втянуть в серый футбол, который присущ сопернику, а постараться ярко и качественно атаковать, заставив англичан отыгрываться еще в первом тайме. Два последних поединка Нидерландов завершились победами над Румынией (3:0) и Турцией (2:1)

Сборную Англии мало кто хотел видеть в полуфинале, но команда в двух последних поединках отыгрывалась и в уже в дополнительное время добивалась результата, что говорит о характере футболистов. Коллектив имеет совсем мизерное преимущество у букмекеров над соперником, поэтому стоит больше ждать примерно равной игры. В прошлой игре Англия в серии пенальти одолела Швейцарию (2:1), а ранее прошла Словакию лишь в дополнительное время (2:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей сборной Англии в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Англия выиграла всего одну встречу из пяти последних у Нидерландов во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Большинство встреч на этом турнире заканчиваются низовыми результатами, но предполагаем, что в этот раз будет достаточно забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.