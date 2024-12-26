«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2024)

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26 декабря 2024, 13:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.98. Поставить на «Астон Виллу» можно за 3.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» старается не отставать от зоны еврокубков, но иногда допускает осечки там, где этого можно было избежать. Сейчас «сороки» располагаются на восьмом месте с 26 баллами и отстают на два пункта от нынешнего соперника. Победа в личной встрече над «Астон Виллой» гарантирует хозяевам как минимум повышение на одно место в турнирной таблице. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились победой над «Ипсвич» (4:0) и успехом с «Брентфордом» (3:1).

«Астон Вилла» справилась с неудачным отрезком в сезоне и за последнее время выиграла большинство матчей. Коллективу удалось вернуться на шестое место с 28 баллами, а «Борнмуту» он уступает лишь по дополнительным показателям. Гостям важно хотя бы не проиграть «сорокам», чтобы не пропустить их вперед в таблице и не расстраивать своих фанатов. Два последних матча «Астон Виллы» завершились победой над «Манчестер Сити» (2:1) и поражением от «Ноттингем Форест» (1:2).

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Астон Вилла» выиграла шесть из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл у «Астон Виллы» три из пяти последних матчей при одном поражении

Прогноз

Предполагаем, что матч будет аккуратным со стороны обеих команд, но зрители все равно увидят достаточное количество забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Пари.