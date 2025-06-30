«Пайсанду» — «Ферровиария». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (01.07.2025)

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30 июня 2025, 08:44

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Пайсанду» ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. Сделать выбор в пользу гостей можно за 3.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.45, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.48. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Пайсанду» занимает последнее, двадцатое, место в серии В, что может привести к вылету в серию С. За прошедшие 13 туров команда сумела заработать всего 10 очков. Чтобы выбраться из зоны вылета ей необходимо 4 балла. Два последних матча «Пайсанду» завершились победами над «Ботафого» Сан-Паулу (1:0), и «Ремо» (1:0).

«Ферровиария» выступает куда успешнее своего нынешнего соперника, но также в некоторых последних матчах терял очки. Клуб располагается на 13 месте, с заработанными 18 очками. Он опережает зону вылета на четыре очка, и отстаёт от зоны повышения на пять баллов. Две последние игры «Ферровиарии» завершились поражением от «Шапекоэнсе» (1:2), и победой над «Регатас» (1:0).

Информация для ставок

«Пайсанду» выиграл три матча из десяти последних

«Ферровиария» проиграл две встречи из пяти прошедших

Четыре последние игры «Пайсанду» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.