«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (3.05.2025)

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сегодня, 20:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 4.7. Поставить на «Баварии» можно за 1.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.02. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.42.

Форма команд

«РБ Лейпциг» покинул Кубок Германии в 1/2, его обыграл «Штутгарт» (3:1). В Бундеслиге команда находится в зоне еврокубков, и идёт на пятом месте с 49 очками. От лидера сезона, и по совместительству соперника в этом матче, она отстаёт на 26 баллов. Два последних матча «РБ Лейпцига» завершились ничьёй с «Хольштайн Киль» (1:1), и поражением от «Айнтрахта» (0:4).

«Бавария» проводит довольно неплохой сезон. В чемпионате Германии команда занимает первое место, заработав 75 очков. Отрыв от второго места достаточно уверенный, восемь очков. «Бавария» достаточно неплохо проявила себя в Лиге Чемпионов, дойдя до 1/4, вылетела от «Интера» с общим счётом (3:4). Два последних матча завершились победами над «Хайденхаймом» (4:0), и «Майнцом» (3:0)

Информация для ставок

Из последних десяти матчей «РБ Лейпциг» проиграл четыре

За прошедшие пять матчей «Бавария» имеет одно поражение

В 5 встречах «Баварии» было забито 18 голов

Прогноз

Исходя из результатов встреч, рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Пари.