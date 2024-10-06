«Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.10.2024)

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вчера, 19:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу мадридского «Атлетико» составляет 2.75. Поставить на «Реал» Сосьедад можно за 2.95, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.58. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Реал» Сосьедад не может занести себе в актив начало нынешнего сезона, и сейчас вынужден исправлять свои ошибки. На данном этапе коллектив занимает только 15 место с восемью баллами, а в Лиге Европы набрали всего один пункт в двух поединках. Наверняка хозяевам придется отдать инициативу в предстоящей игре «матрасникам» и ждать своего шанса. В прошлом матче Лиги Европы «Реал» Сосьедад уступил «Андерлехту» (1:2), а ранее в чемпионате одолел «Валенсию» (3:0).

«Атлетико» неприятно удивил своих поклонников разгромным поражением в Лиге чемпионов от «Бенфики» (0:4) и теперь обязан реабилитироваться хотя бы в чемпионате Испании. Команда занимает четвертое место с 16 баллами и если не хочет опуститься ниже, обязана выигрывать в этой наверняка непростой встрече. В последней игре Ла Лиги «Атлетико» поделил очки с мадридским «Реалом» (1:1).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад выиграл только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

«Атлетико» уступил в одном из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Сосьедад проиграл три из пяти последних встреч с «Атлетико»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет непростым, и мы предполагаем, что команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Мостбет.