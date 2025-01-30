«Реал» Сосьедад — ПАОК. Прогноз на матч Лиги Европы (30.01.2025)

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сегодня, 02:18

Ставки букмекеров

Хозяева является фаворитом в этой встрече и поставить на их победу можно в букмекерской конторе Пари можно по коэффициенту 1.68. В то время на победу ПАОК коэффициент составляет 6.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.9.

Букмекеры не верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.83. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Реал» Сосьедад как и его нынешний соперник находится в подвешенном состоянии, ведь команды набрали по 10 очков и нуждаются в баллах, чтобы остаться в плей-офф турнира. Команда занимает 18 место и уступает греческому клубу по разнице забиты и пропущенных мячей. Только победа позволит их обойти и гарантировать место в топ-24, а при других раскладах можно остаться за бортом. Два последних матча «Реала» Сосьедад завершились поражениями от «Хетафе» в чемпионате (0:3) и «Лацио» (1:3) в Лиге Европы.

ПАОК неуверенно начал турнир, но смог набрать 10 очков и теперь от последнего тура зависит судьба клуба. Греческим футболистам как минимум важно не проиграть, что позволит оставить за спиной «Реал» Сосьедад, а победа и вовсе гарантирует место в плей-офф. В прошлом туре чемпионата ПАОК с трудом справился с «Левадиакосом» (1:0), а в Лиге Европы переиграл «Славию» Прагу (2:0).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад проиграл три последних матча подряд с общим счетом (1:7)

ПАОК выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах Четыре из шести последних матчей греческого клуба завершились на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, ведь испанский клуб постарается играть первым номером и атаковать, а гости будут ловить соперника на контратаках. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Пари.