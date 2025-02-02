«Реймс» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (02.02.2025)

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вчера, 14:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Реймса» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Нанта» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Реймс» не очень доволен своим местоположением, ведь занимает только 12 место с 22 баллами и опережает на пять пунктов зону вылета. Команда хочет бороться за зону еврокубков, однако для этого важно начать стабильно побеждать и начать с предстоящего поединка с прямым конкурентом «Нантом». Два последних матча «Реймса» завершились ничьими с « ПСЖ » (1:1) и «Гавром» (1:1).

«Нант» не выигрывает уже несколько матчей и большинство из них завершил вничью. Команда идет на 14 месте с 18 баллами и находится очень близко к зоне вылета, что довольно опасно. В выездной встрече с «Реймсом» гости рассчитывают набрать баллы, чтобы отдалиться от красной черты. В прошлом туре чемпионата «Нант» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), а ранее с тем же счетом поделил очки с «Сент-Этьеном» (1:1).

Информация для ставок

«Нант» завершил ничьими четыре из пяти последних в Лиге 1

«Реймс» выиграл два из десяти домашних поединков на своем стадионе в основное время

«Нант» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Реймсом»

Прогноз

«Реймс» имеет преимущество в личных встречах с «Нантом» и в этот раз на своем стадионе также обязан набирать баллы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Мостбет.