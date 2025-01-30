«Рейнджерс» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч Лиги Европы (30.01.2025)

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сегодня, 02:29

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этой встрече. На победу «Бенфики» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 2.2. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа бельгийского клуба принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Рейнджерс» провел неплохой групповой этап и набрал 11 очков, как и его нынешний соперник из Бельгии. Команда опережает «Юнион Сент-Жиллуаз» по дополнительным показателям, что уже является личным преимуществом, поэтому хозяев больше устраивает ничейный результат. Тем не менее, хозяева настраиваются на победу и постараются ее достичь. Два последних матча «Рейнджерс» завершились выездной победой над «Данди Юнайтед» (3:1) и поражением от «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы (1:2).

«Юнион Сент-Жиллуаз» находится примерно в одинаковой позиции с «Рейнджерс» и с большой долей вероятности пройдет в плей-офф турнира. Однако проигрывать гости не хотят и на выезде постараются навязать борьбу более именитому сопернику, поэтому встреча обещает быть интересной. Два последних матча «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились уверенной победой над «Беерсхот» (4:0) и успехом в Лиге Европы с «Брагой» (2:1).

Информация для ставок

Бельгийский клуб проиграл лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Рейнджерс» выиграл восемь из десяти последних матчей на своем стадионе при двух ничьих

В двух последних матчах команды обменялись домашними победами в квалификации Лиги чемпионов, но дальше прошел «Рейнджерс» (0:2, 3:0)

Прогноз

Обе команды будут атаковать и с большой вероятностью достигнут результата. Не будем угадывать победителя в этой паре, а предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.55.