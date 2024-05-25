«Рубин» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России. (25.05.2024)

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вчера, 00:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рубин». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Урала» оценивается за 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58

Форма команд

«Рубин» спокойно доигрывает сезон и идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ . В активе клуба 41 балл и максимум он может подняться еще на одну ступеньку, хотя это не несет в себе большого смысла. Тем не менее, в поединке с последней командой таблицы, хозяева наверняка захотят порадовать болельщиков домашней победой. Два последних матча «Рубина» завершились поражением от «Спартака» (1:3) и победой над «Ростовом» (3:1).

«Сочи» уже несколько туров назад вылетел из РПЛ и доигрывает свои матчи с надеждой вернуться сюда через год. Команда идет на последнем месте с 23 баллами и постарается в Казани хотя бы не проиграть, чтобы достойно завершить свои выступления, ведь в одном из последних матчей ей удалось разгромить на своем поле «Пари НН» (6:1), а позднее совсем немного уступить «Краснодару» (2:3).

Информация для ставок

«Сочи» не может выиграть на выезде уже восемь поединков подряд

«Рубин» проиграл три матча из десяти последних в чемпионате России

Пять из девяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в четырех последних поединках

Прогноз

Предполагаем, что матч будет достаточно интересным, ведь команды могут поиграть в свое удовольствие. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.