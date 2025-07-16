«Сантос» — «Фламенго». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (17.07.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87. В случае победы «Сантоса», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать за 3.45.
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1 : 0
завершен
17 июля 2025, 02:00
четверг
Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.12.
Форма команд
«Сантос» не показывает хорошей игры в нынешнем сезоне, и расположился возле зоны вылета, на 16 месте, с заработанными 11 баллами. У двух клубов из «красной зоны» также 11 баллов. Разница мячей отрицательная, 11 забитых и 14 пропущенных. Две последние игры «Сантоса» завершились победами над «Форталезой» (3:2), и «Деспортивой» (3:1)
«Фламенго» не так давно выступал в клубном чемпионате мира, где добился неплохих результатов, а именно дошёл до 1/8, где уступил «Баварии» (2:4). В бразильском же чемпионате команда является лидером, с заработанными 27 очками. Два последних матча «Фламенго» в Бразилии завершились победой над «Форалезой» (5:0), и «Сан-Паулу» (2:0).
Информация для ставок
- «Сантос» выиграл три раза из десяти последних встреч
- «Фламенго» проиграл всего один матч из пяти последних
- Три из пяти последних игр «Сантоса» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87.