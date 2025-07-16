«Сантос» — «Фламенго». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (17.07.2025)

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16 июля 2025, 11:34

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87. В случае победы «Сантоса», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать за 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Сантос» не показывает хорошей игры в нынешнем сезоне, и расположился возле зоны вылета, на 16 месте, с заработанными 11 баллами. У двух клубов из «красной зоны» также 11 баллов. Разница мячей отрицательная, 11 забитых и 14 пропущенных. Две последние игры «Сантоса» завершились победами над «Форталезой» (3:2), и «Деспортивой» (3:1)

«Фламенго» не так давно выступал в клубном чемпионате мира, где добился неплохих результатов, а именно дошёл до 1/8, где уступил «Баварии» (2:4). В бразильском же чемпионате команда является лидером, с заработанными 27 очками. Два последних матча «Фламенго» в Бразилии завершились победой над «Форалезой» (5:0), и «Сан-Паулу» (2:0).

Информация для ставок

«Сантос» выиграл три раза из десяти последних встреч

«Фламенго» проиграл всего один матч из пяти последних

Три из пяти последних игр «Сантоса» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87.