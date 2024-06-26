Словакия – Румыния. Прогноз на матч чемпионата Европы (26.06.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение словацкой сборной и предлагают коэффициент на их победу – 3.15. Поверить в успех Румынии можно по 3.95. Ничейный результат котируется по коэффициенту 2.2.
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1 : 1
завершен
вчера, 19:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент примерно похож и равен 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.
Форма команд
Сборная Словакии не смогла набрать очки во втором туре и теперь имеет три балла, как и остальные конкуренты. Матч с Румынией станет решающим, где существует вариант ничейный, который устроит оба коллектива. В предстоящей игре коллективу предстоит сохранить свой баланс между линиями и добиться нужного результата. Два последних поединка Словакии завершились поражением от Украины (1:2) и победой над Бельгией (1:0).
Для сборной Румынии результат в три балла является неплохим, ведь команда имеет хорошую разницу мячей и ее при многих раскладах устраивает ничья. Тем не менее, матч со Словакией еще нужно сыграть и как минимум набрать один важнейший балл. Игра не имеет яркой вывески, но обещает быть напряженной и интересной. Два последних матча Румынии завершились поражением от Бельгии (0:2) и уверенной победой над Украиной (3:0).
Информация для ставок
- Сборная Словакии проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Румыния выиграла лишь один матч из шести последних
- Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились ничейным результатом
Прогноз
Обе команды мотивированы и наверняка смогут отличиться забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.