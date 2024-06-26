Словакия – Румыния. Прогноз на матч чемпионата Европы (26.06.2024)

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вчера, 15:22

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение словацкой сборной и предлагают коэффициент на их победу – 3.15. Поверить в успех Румынии можно по 3.95. Ничейный результат котируется по коэффициенту 2.2.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент примерно похож и равен 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Словакии не смогла набрать очки во втором туре и теперь имеет три балла, как и остальные конкуренты. Матч с Румынией станет решающим, где существует вариант ничейный, который устроит оба коллектива. В предстоящей игре коллективу предстоит сохранить свой баланс между линиями и добиться нужного результата. Два последних поединка Словакии завершились поражением от Украины (1:2) и победой над Бельгией (1:0).

Для сборной Румынии результат в три балла является неплохим, ведь команда имеет хорошую разницу мячей и ее при многих раскладах устраивает ничья. Тем не менее, матч со Словакией еще нужно сыграть и как минимум набрать один важнейший балл. Игра не имеет яркой вывески, но обещает быть напряженной и интересной. Два последних матча Румынии завершились поражением от Бельгии (0:2) и уверенной победой над Украиной (3:0).

Информация для ставок

Сборная Словакии проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Румыния выиграла лишь один матч из шести последних

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились ничейным результатом

Прогноз

Обе команды мотивированы и наверняка смогут отличиться забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.