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Словакия – Румыния. Прогноз на матч чемпионата Европы (26.06.2024)

вчера, 15:22
Словакия

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение словацкой сборной и предлагают коэффициент на их победу – 3.15. Поверить в успех Румынии можно по 3.95. Ничейный результат котируется по коэффициенту 2.2.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент примерно похож и равен 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Словакии не смогла набрать очки во втором туре и теперь имеет три балла, как и остальные конкуренты. Матч с Румынией станет решающим, где существует вариант ничейный, который устроит оба коллектива. В предстоящей игре коллективу предстоит сохранить свой баланс между линиями и добиться нужного результата. Два последних поединка Словакии завершились поражением от Украины (1:2) и победой над Бельгией (1:0).

Для сборной Румынии результат в три балла является неплохим, ведь команда имеет хорошую разницу мячей и ее при многих раскладах устраивает ничья. Тем не менее, матч со Словакией еще нужно сыграть и как минимум набрать один важнейший балл. Игра не имеет яркой вывески, но обещает быть напряженной и интересной. Два последних матча Румынии завершились поражением от Бельгии (0:2) и уверенной победой над Украиной (3:0).

Информация для ставок

  • Сборная Словакии проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Румыния выиграла лишь один матч из шести последних
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились ничейным результатом

Прогноз

Обе команды мотивированы и наверняка смогут отличиться забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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вчера в 17:22
Учитывая историю встреч между этими командами и мотивацию игроков, можно предположить, что матч будет напряжённым и интересным. Ставка «обе забьют» .
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вчера в 17:21
Словакия и Румыния имеют равные шансы на победу в предстоящем матче. Обе команды находятся в хорошей форме и имеют опыт успешных выступлений на чемпионатах Европы.
Вещий
Вещий
вчера в 15:55
Все вокруг твердят о том, что результат этой игры уже известен. Ничья выгодна обеим сборным и позволит каждой из них попасть в плей-офф. Коэффициент на ничью упал до 2.03, а на некоторых сайтах уже сейчас он меньше двойки. Главный договорной матч этого лета? Лично я не верю. Думаю, что сборная Словакии победит сегодня 2:0, 2:1 и выбираю ставку "П1 + ТБ 1.5 - Да"
Гость
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