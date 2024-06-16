Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Словения – Дания. Прогноз на матч чемпионата Европы (16.06.2024)

вчера, 12:44
Словения

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Дания. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.7. Победа сборной Словении оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.13. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

Словения пробилась на турнир и намеревается как можно дальше зайти в нем, но даже в группе ее ждут очень серьезные соперники. Команда не является фаворитом в этой встрече, но ей вполне по силам дать отпор Дании, которая в последнее время немного сдала свои позиции. В двух последних матчах Словения обыграла Армению и сыграла вничью с командой Болгарии (1:1).

Дания является одним из фаворитов группы, несмотря на не самые уверенные выступления в квалификации. Коллектив выигрывал последние товарищеские матчи, но трудно угадать в какой форме он будет на групповом турнире. Ясно то, что датчане в игре со Словенией рассчитывают только на победу, ведь дальше соперники будут еще серьезнее. В прошлой игре Дания обыграла Норвегию (3:1), а ранее справилась и со Швецией (2:1).

Информация для ставок

  • Дания выиграла четыре из пяти последних матчей со Словенией
  • Словения проиграла только один поединок из десяти последних во всех турнирах именно Дании (1:2)
  • Пять из восьми последних матчей Дании завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Дания является фаворитом этой встречи и постарается уже после первого тура выбиться в лидеры. Рекомендуем сделать ставку на успех датских футболистов по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:23
Ставлю согласно статистике - ОЗ.
shlomo
shlomo
вчера в 12:58
В отборе к Евро команды встречались дважды и если в Словении хозяева смогли удержать 1-1 в довольно равном поединке, то 1-2 в Копенгагене для них были безальтернативными и лишь геройства Облака в рамке не позволили датчанам победить крупнее. Наверняка, поединок начнется размеренно, тем не менее однозначно, что Дания должна дожимать на опыте и классе такого соперника, который не слишком опытен в плане больших игр. Искомая ставка проходила в 2-х матчах из 2-х в группе между этими командами, ну и сейчас жду, что то в районе 2-1, 3-1 в пользу Дании, которая по праву котируется здесь фаворитом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 