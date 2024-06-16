Словения – Дания. Прогноз на матч чемпионата Европы (16.06.2024)

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вчера, 12:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Дания. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.7. Победа сборной Словении оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.13. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

Словения пробилась на турнир и намеревается как можно дальше зайти в нем, но даже в группе ее ждут очень серьезные соперники. Команда не является фаворитом в этой встрече, но ей вполне по силам дать отпор Дании, которая в последнее время немного сдала свои позиции. В двух последних матчах Словения обыграла Армению и сыграла вничью с командой Болгарии (1:1).

Дания является одним из фаворитов группы, несмотря на не самые уверенные выступления в квалификации. Коллектив выигрывал последние товарищеские матчи, но трудно угадать в какой форме он будет на групповом турнире. Ясно то, что датчане в игре со Словенией рассчитывают только на победу, ведь дальше соперники будут еще серьезнее. В прошлой игре Дания обыграла Норвегию (3:1), а ранее справилась и со Швецией (2:1).

Информация для ставок

Дания выиграла четыре из пяти последних матчей со Словенией

Словения проиграла только один поединок из десяти последних во всех турнирах именно Дании (1:2)

Пять из восьми последних матчей Дании завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Дания является фаворитом этой встречи и постарается уже после первого тура выбиться в лидеры. Рекомендуем сделать ставку на успех датских футболистов по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.