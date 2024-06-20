Словения – Сербия. Прогноз на матч чемпионата Европы (20.06.2024)

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вчера, 15:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Сербии. Сделать ставку на победу коллектива модно по коэффициенту 1.77. Победа сборной Словении оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

Словенская сборная неплохо сыграла в первой игре и заслуженно набрала один балл. Теперь во втором туре коллективу также важно не проиграть игру с Сербией, ведь в третьем туре им играть с Англией. Тем не менее, команда в любом случае будет иметь шансы выйти с третьего места. В первой игре ЧЕ 2024 Словения поделила очки с Данией (1:1), а ранее с тем же счетом завершила товарищеский поединок с Болгарией (1:1).

Сербия проиграла в первом туре Англии (0:1) практически без моментов у ворот соперника и теперь коллективу нужно делать выводы и исправлять ситуацию. Матч со Словенией однозначно не будет простым, поэтому болельщикам придется набраться терпения и надеяться на благоприятный исход. В двух последних товарищеских поединках сборная Сербии проиграла на выезде Австрии (1:2) и одолела Швецию (3:0).

Информация для ставок

Словения сыграла три из пяти последних матчей вничью во всех турнирах

Три из пяти последних встреч Сербии завершились поражениями

Сборные обменялись победами в четырех последних встречах при двух ничейных результатах

Прогноз

Сербия является фаворитом этой встречи и наверняка сможет добиться для себя приемлемого результата. Рекомендуем сделать ставку на успех сборной Сербии по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.