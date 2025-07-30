«Спорт Ресифи» — «Баия». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (2.08.2025)

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сегодня, 13:09

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Спорт Ресифи», зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать по 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.72 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2.13. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Спорт Ресифи» на данный момент является слабейшей командой бразильского чемпионата. Она занимает последнее 20 место. За 15 матчей она сумела заработать всего пять баллов. Разница мячей отрицательная, 9 забитых, и 25 пропущенных. Две последние встречи «Спорт Ресифи» завершились ничьими с «Виторией» (2:2), и «Сантосом» (2:2)

«Баия» довольно неплохо проводит сезона и находится на четвёртом месте, с 28 заработанными очками. Такое положение команды позволяет пройти в групповой этап Кубка Либертадорес. Два последних матча «Баии» завершились поражением от «Америка Де Кали» (0:2), и победой над «Жувентуде» (3:0).

Информация для ставок

«Спорт Ресифи» не выигрывает на протяжении 18 матчей

«Баия» проиграла две игры из десяти

Три из пяти последних очных встреч команд завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, и разницы мячей, предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.