«Тоттенхэм» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (11.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.36. Ничейный результат котируется по 5.9, а победа «Бернли» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.4.
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2 : 1
завершен
вчера, 17:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 4 по коэффициенту 1.85. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 4 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.43.
Форма команд
«Тоттенхэм» насобирал целую серию поражений и в последних турах имеет все меньше шансов на попадание в топ-4. «Шпоры» идут на пятой позиции с 60 баллами и отстают от «Астон Виллы» на семь пунктов, но имеют матч в запасе. Потеря очков в матче с аутсайдером окончательно перечеркнут все надежды лондонцев на Лигу чемпионов, поэтому хозяева максимально настроены на успех. Два последних поединка «Тоттенхэм» проиграл «Ливперпулю» (2:4) и «Челси» (0:2).
«Бернли» опомнился слишком поздно и теперь с очень большой вероятностью не сможет спастись в нынешнем сезоне. Команда идет на предпоследнем месте с 24 баллами и на пять пунктов отстает от спасительного 17 места, где находится «Ноттингем Форест». Таким образом, два очка набранных «лесниками» в оставшихся турах отправляют «Бернли» в Чемпионшпип. Два последних поединка клуба завершились поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (1:4) и ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
Информация для ставок
- «Тоттенхэм» проиграл четыре последних матча с общей разницей мячей (4-13)
- «Бернли» выиграл только один выездной поединок из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «шпор»
- Четыре из пяти встреч команд закончились тоталом меньше 1.5 мячей
Прогноз
«Тоттенхэм» имеет еще шансы побороться за Лигу чемпионов и наверняка одержит победу в этой поединке. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.