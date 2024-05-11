«Тоттенхэм» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (11.05.2024)

1715419535

вчера, 12:25

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.36. Ничейный результат котируется по 5.9, а победа «Бернли» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 4 по коэффициенту 1.85. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 4 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.43.

Форма команд

«Тоттенхэм» насобирал целую серию поражений и в последних турах имеет все меньше шансов на попадание в топ-4. «Шпоры» идут на пятой позиции с 60 баллами и отстают от «Астон Виллы» на семь пунктов, но имеют матч в запасе. Потеря очков в матче с аутсайдером окончательно перечеркнут все надежды лондонцев на Лигу чемпионов, поэтому хозяева максимально настроены на успех. Два последних поединка «Тоттенхэм» проиграл «Ливперпулю» (2:4) и «Челси» (0:2).

«Бернли» опомнился слишком поздно и теперь с очень большой вероятностью не сможет спастись в нынешнем сезоне. Команда идет на предпоследнем месте с 24 баллами и на пять пунктов отстает от спасительного 17 места, где находится «Ноттингем Форест». Таким образом, два очка набранных «лесниками» в оставшихся турах отправляют «Бернли» в Чемпионшпип. Два последних поединка клуба завершились поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (1:4) и ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл четыре последних матча с общей разницей мячей (4-13)

«Бернли» выиграл только один выездной поединок из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «шпор»

Четыре из пяти встреч команд закончились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

«Тоттенхэм» имеет еще шансы побороться за Лигу чемпионов и наверняка одержит победу в этой поединке. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.