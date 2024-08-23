«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (24.08.2024)

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сегодня, 21:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.43. Поставить на гостей можно за 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Шпоры» не смогли добиться первой победы в стартовом туре, хотя были близки к победе. Тем не менее, «Тоттенхэм» надеется в этом сезоне бороться как минимум за топ-4, поэтому приложит максимум усилий, чтобы обыграть слабый «Эвертон», который не блещет уже несколько лет. Тем не менее, недооценку соперника хозяевам будет важно исключить. В первом туре «Тоттенхэм» поделил очки с «Лестером» (1:1), а ранее проиграл в товарищеской игре «Баварии» (2:3).

«Эвертон» в очередной раз в первом туре разочаровал болельщиков, уступив на своем поле «Брайтону» (0:3). Коллективу срочно нужны победы, иначе болельщики вновь воспримут такой результат как провал начала сезона, к которому они уже начинают привыкать. В матче с «Тоттенхэмом» любой результат кроме поражения будет успехом. В еще одной товарищеской игре команда сыграла вничью с «Ромой» (1:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «шпор» завершились исходом «обе забьют»

«Эвертон» выиграл только три матча из десяти последних

«Тоттенхэм» выиграл три из пяти последних матчей с «Эвертоном» при двух ничьих

Прогноз

«Тоттенхэм» наверняка одержит победу в этом матче и наберет важные три очка, а «Эвертону» останется работа над ошибками. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.43.