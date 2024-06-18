Турция – Грузия. Прогноз матча чемпионата Европы (18.06.2024)

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вчера, 12:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Турция. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.73. Победа сборной Грузии оценивается за 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

Сборная Турции хорошо провела квалификацию на ЧЕ 2024, но последние товарищеские поединки побед не приносили. Тем не менее, это не должно сильно влиять на коллектив, которому будет противостоять абсолютный дебютант турнира. От турецких футболистов ждут яркого старта турнира и победы. Два последних товарищеских матча Турции завершились поражениями от Польши (1:2) и ничьей с Италией (0:0).

Сборная Грузии первый раз принимает участие в таком крупном турнире и вряд ли от нее ожидают высоких результатов. Тем не менее, команда настраивается на достойное выступление и по возможности будет набирать очки, хотя само участие в групповом этапе уже большое событие для страны. В прошлой товарищеской игре Грузия обыграла на выезде Черногорию (3:1), а ранее прошла Грецию по пенальти (1:0) в финале плей-офф квалификации.

Информация для ставок

Турция проиграла три из четырех последних товарищеских поединков

Сборная Грузии выиграла пять из семи последних поединков во всех турнирах

Сборная Турции выиграла три из пяти последних матчей с Грузией

Прогноз

Турция является фаворитом этой встречи и постарается забить и обрести преимущество еще в первом тайме. Предполагаем, что хозяевам удастся одолеть команду Грузии и набрать важные три балла. Сделать ставку на победу сборной Турции можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73.