«Удинезе» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (29.12.2024)

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29 декабря 2024, 08:23

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Торино» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Ничейный результат можно выбрать по 3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.1. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.55. Ставка на «обе забьют» составляет 2.02.

Форма команд

«Удинезе» тяжело выигрывать от матча к матчу, но коллектив держится на текущем девятом месте, что можно считать неплохим результатом. В активе клуба 23 балла, что на три пункта меньше, чем у «Милана», который сыграл на одну меньше, поэтому пробиться выше пока будет проблематично. Два последних матча «Удинезе» завершились выездной победой над «Фиорентиной» (2:1) и поражением от «Интера» (0:2).

«Торино» играет в малорезультативный футбол, а результаты не позволяют претендовать на высокие места на данный момент. Коллектив располагается на 11 месте с 19 баллами и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. Победа бы позволила гостям сократить отставание до минимума, но добиться ее будет очень нелегко. В прошлом туре «Торино» проиграл на своем стадионе «Болонье» (0:2), а ранее одолел на выезде «Эмполи» (1:0).

Информация для ставок

«Удинезе» проиграл три последних домашних поединка в чемпионате

Восемь последних матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Торино»

Прогноз

Предполагаем, что команды покажут примерно равную игру и по ее исходу поделят очки. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Лига Ставок.