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«Унион» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (27.10.2024)

27 октября 2024, 18:16
Унион

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Айнтрахта», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по 3.3.

Германия. Бундеслига 2024/2025
Унион
Айнтрахт
ВыигрышВыигрышПроигрышВыигрышНичья
1 : 1
завершен
27 октября 2024, 19:30
воскресенье
ПроигрышНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш

Также в линии букмекеры предлагают 1.92 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Унион» в последнее время показывает неплохие результаты и это сразу повлияло на турнирную таблице. Берлинский клуб располагается на пятом месте с 14 баллами и на один пункт опережает нынешнего соперника, поэтому очень не хочет проигрывать, чтобы не пропустить конкурента вперед. Два последних матча «Униона» завершились выездной победой над «Хольштайн» (2:0) и успехом с «Боруссией» Дортмунд (2:1).

«Айнтрахт» также проводит неплохой сезон и параллельно играет в Лиге Конференций, где имеет хорошие шансы на плей-офф. В чемпионате коллектив отстает на один балл от нынешнего соперника и постарается добиться трех баллов, которые гарантированно поднимут клуб как минимум на одну позицию в таблице. В прошлой игре «Айнтрахт» обыграл в Лиге Конференций РФШ (1:0) и уступил в чемпионате «Байеру» (1:2).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Айнтрахта» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Унион» выиграл пять из восьми последних матчей на своем стадионе
  • Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В битве этих команд может произойти что угодно и предсказывать результат было бы очень рискованным делом. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 2.1.

Все комментарии
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27 октября в 20:19
В этом матче трудно определить фаворита. «Унион» в последнее время показывает неплохие результаты и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Айнтрахт» также проводит неплохой сезон и отстаёт на одно очко от «Униона».
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