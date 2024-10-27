«Унион» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (27.10.2024)

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27 октября 2024, 18:16

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Айнтрахта», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.92 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Унион» в последнее время показывает неплохие результаты и это сразу повлияло на турнирную таблице. Берлинский клуб располагается на пятом месте с 14 баллами и на один пункт опережает нынешнего соперника, поэтому очень не хочет проигрывать, чтобы не пропустить конкурента вперед. Два последних матча «Униона» завершились выездной победой над «Хольштайн» (2:0) и успехом с «Боруссией» Дортмунд (2:1).

«Айнтрахт» также проводит неплохой сезон и параллельно играет в Лиге Конференций, где имеет хорошие шансы на плей-офф. В чемпионате коллектив отстает на один балл от нынешнего соперника и постарается добиться трех баллов, которые гарантированно поднимут клуб как минимум на одну позицию в таблице. В прошлой игре «Айнтрахт» обыграл в Лиге Конференций РФШ (1:0) и уступил в чемпионате «Байеру» (1:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Айнтрахта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Унион» выиграл пять из восьми последних матчей на своем стадионе

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В битве этих команд может произойти что угодно и предсказывать результат было бы очень рискованным делом. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 2.1.