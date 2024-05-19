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«Урал» — «Оренбург». Прогноз на матч РПЛ. (19.05.2024)

вчера, 01:10
Урал (Екатеринбург)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Оренбург» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Урал» не смог оторваться от зоны вылета и последние два матча станут решающими для обеих команд. Коллектив набрал 29 очков и опережает «Оренбург» только за счет дополнительных показателей. Команда имеет преимущество своего стадиона и в случае победы сделает хороший шаг к спасению своего места на следующий сезон. Два последних матча «Урала» завершились ничьей с «Факелом» (0:0) и обыграл «Балтику» (2:1).

«Оренбург» проиграл большинство последних матчей и поставил себя в такое сложное положение. Теперь гостям нужна победа, ведь ничья может только усугубить ситуацию, если конкуренты выиграют свои встречи. Таким образом гости также будут стараться проводить свои атаки и играть на победу. В прошлом туре чемпионата России «Оренбург» проиграл на своем поле «Локомотиву» (0:2), а ранее переиграл на своем поле «Крылья Советов» (2:1).

Информация для ставок

  • «Оренбург» проиграл пять из шести последних матчей
  • «Урал» сыграл три ничьи из пяти последних матчей в чемпионате
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

«Урал» играет на своем поле и выглядит немного стабильнее своего соперника. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 07:35
Матч одинаково важен для обеих команд - Х.
shlomo
shlomo
вчера в 07:13
Урал сильно добавил в последнее время, клуб заслуживает того, чтобы забраться на 12-ю строчку и спасти себя от стыков. Хозяева грамотно играют в обороне, стараются минимизировать угрозу для Помазуна. В атаке у Екатеринбурга получается создавать моменты, реализация моментов есть. Что до гостей, то тут печаль - после взлета и не плохой серии последовал спад, который связан с топовыми соперниками. Однако, теперь и в составе проблемы, и настроение тяжелое, в эмоциональном плане коллектив стал проседать. Четко было видно, как сникли игроки против Локомотива, дальше будет еще сложнее. Грядет выезд, который "Газовик" может не пережить. Заберу с перестраховкой фору ноль на хозяев. Думаю, может быть и ничья, но с явным уклоном в пользу Урала.
Гость
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