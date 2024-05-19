«Урал» — «Оренбург». Прогноз на матч РПЛ. (19.05.2024)

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вчера, 01:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Оренбург» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Урал» не смог оторваться от зоны вылета и последние два матча станут решающими для обеих команд. Коллектив набрал 29 очков и опережает «Оренбург» только за счет дополнительных показателей. Команда имеет преимущество своего стадиона и в случае победы сделает хороший шаг к спасению своего места на следующий сезон. Два последних матча «Урала» завершились ничьей с «Факелом» (0:0) и обыграл «Балтику» (2:1).

«Оренбург» проиграл большинство последних матчей и поставил себя в такое сложное положение. Теперь гостям нужна победа, ведь ничья может только усугубить ситуацию, если конкуренты выиграют свои встречи. Таким образом гости также будут стараться проводить свои атаки и играть на победу. В прошлом туре чемпионата России «Оренбург» проиграл на своем поле «Локомотиву» (0:2), а ранее переиграл на своем поле «Крылья Советов» (2:1).

Информация для ставок

«Оренбург» проиграл пять из шести последних матчей

«Урал» сыграл три ничьи из пяти последних матчей в чемпионате

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

«Урал» играет на своем поле и выглядит немного стабильнее своего соперника. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.