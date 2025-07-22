«Урава» — «Сёнан». Прогноз на матч чемпионат Японии (23.07.2025)

1753177172

22 июля 2025, 12:39

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу «Уравы» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Ничейный результат котируется по 3.6, а победа «Сёнана» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры и предлагают ТМ 2.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Урава» на данный момент занимает восьмое место, с 34 заработанными очками, что на 12 меньше, чем у лидера сезона. Также команда в этом сезоне выступала в клубном чемпионате мира, где заняла последнее место, не заработав ни одного очка. Два последних матча «Уравы» завершились поражениями от «Монтеррея» (0:4), и « ФК Токио» (2:3).

«Сёнан» располагается во второй половине турнирной таблице, рядом с зоной вылета, с 24 заработанными очками. От «красной зоны» его отделяют три балла. Разница мячей отрицательная, 19 забитых, и 33 пропущенных. Две последние игры «Сёнана» завершились поражением от «Симидзу» (0:1), и ничьёй с «Сересо Осака» (3:3).

Информация для ставок

«Урава» проиграл четыре последних матча

«Сёнан» не выигрывает на протяжении пяти игр

Три из пяти домашних встреч «Уравы» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и обе смогут отличиться в воротах друг у друга. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мостбет.