«Урава» — «Сёнан». Прогноз на матч чемпионат Японии (23.07.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу «Уравы» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Ничейный результат котируется по 3.6, а победа «Сёнана» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.1.
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4 : 1
завершен
23 июля 2025, 13:30
среда
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры и предлагают ТМ 2.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.
Форма команд
«Урава» на данный момент занимает восьмое место, с 34 заработанными очками, что на 12 меньше, чем у лидера сезона. Также команда в этом сезоне выступала в клубном чемпионате мира, где заняла последнее место, не заработав ни одного очка. Два последних матча «Уравы» завершились поражениями от «Монтеррея» (0:4), и «ФК Токио» (2:3).
«Сёнан» располагается во второй половине турнирной таблице, рядом с зоной вылета, с 24 заработанными очками. От «красной зоны» его отделяют три балла. Разница мячей отрицательная, 19 забитых, и 33 пропущенных. Две последние игры «Сёнана» завершились поражением от «Симидзу» (0:1), и ничьёй с «Сересо Осака» (3:3).
Информация для ставок
- «Урава» проиграл четыре последних матча
- «Сёнан» не выигрывает на протяжении пяти игр
- Три из пяти домашних встреч «Уравы» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и обе смогут отличиться в воротах друг у друга. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мостбет.