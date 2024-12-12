«Виктория Пльзень» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (12.12.2024)

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12 декабря 2024, 07:07

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» является абсолютным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мостбет можно по коэффициенту 1.57. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 5.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.4.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.65. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.3. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Виктории Пльзень» в пяти турах Лиги Европы набрала девять очков, как и нынешний соперник, но опережает «Манчестер Юнайтед» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Хозяева намерены побороться за очки с нестабильным соперником и в случае победы оторваться от него на расстояние трех пунктов. Два последних матча «Виктории» Пльзень» завершились ничьей с «Теплице» (1:1) и выездной победой с «Карвина» (2:1).

У «красных дьяволов» появился новый тренер, но прошло слишком мало времени, поэтому команда играет на багаже Эрика тен Хага. Вряд ли 13 место в группе Лиги Европы устраивает «Манчестер Юнайтед», но такова реальность, и чтобы его улучшить, нужно побеждать как минимум в Чехии. В прошлом матче АЛП «Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Ноттингем Форест» (2:3), а ранее уступил на выезде и «Арсеналу» (0:2).

Информация для ставок

«Виктория Пльзень» выиграла восемь последних матчей из десяти во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» проиграл три из десяти последних поединков

Пять из семи последних матчей « МЮ » на выезде завершились ничьими

Прогноз

Обе команды рассчитывают, что смогут победить, поэтому стоит ожидать примерно равного поединка. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мостбет.