«Вольфсбург» — «Хольштайн». Прогноз на матч Бундеслиги (24.01.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.43. Победа «Хольштайн» оценивается по 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.
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сегодня, 22:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.
Форма команд
«Вольфсбург» улучшил свои результаты и на данный момент поднялся на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. Коллектив набрал 27 очков и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В домашней игре с одним из аутсайдеров чемпионата Германии от хозяев будут ждать только победы, которая возможно поможет войти в зону еврокубков. Два последних поединка «Вольфсбурга» завершились поражением от «Баварии» (2:3) и крупной победой над «Боруссией» М (5:1).
«Хольштайн» стал чаще побеждать, однако все еще не может исправить ситуацию с зоной вылета. Коллектив располагается на предпоследнем месте и набрал 11 очков, что на шесть пунктов меньше, чем у «Хоффенхайма», который идет на спасительной 15 позиции. Гостей наверняка устроит любой результат кроме поражения в выездной игре с «Вольфсбургом». В прошлой игре «Хольштайн» проиграл «Хоффенхайму» (1:3), а ранее переиграл на своем поле «Боруссию» Дортмунд (4:2).
Информация для ставок
- «Вольфсбург» выиграл четыре из пяти последних домашних матчей во всех турнирах
- «Хольштайн» проиграл три из пяти последних матчей «Вольфсбургу» при одной победе
- ·Шесть последних матчей «Хольштайн» завершились исходом «обе забьют»
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
В последних личных встречах между собой команды мало забивают и в этот раз не стоит ждать голевой феерии. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.