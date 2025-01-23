«Вольфсбург» — «Хольштайн». Прогноз на матч Бундеслиги (24.01.2025)

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вчера, 23:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.43. Победа «Хольштайн» оценивается по 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Вольфсбург» улучшил свои результаты и на данный момент поднялся на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. Коллектив набрал 27 очков и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В домашней игре с одним из аутсайдеров чемпионата Германии от хозяев будут ждать только победы, которая возможно поможет войти в зону еврокубков. Два последних поединка «Вольфсбурга» завершились поражением от «Баварии» (2:3) и крупной победой над «Боруссией» М (5:1).

«Хольштайн» стал чаще побеждать, однако все еще не может исправить ситуацию с зоной вылета. Коллектив располагается на предпоследнем месте и набрал 11 очков, что на шесть пунктов меньше, чем у «Хоффенхайма», который идет на спасительной 15 позиции. Гостей наверняка устроит любой результат кроме поражения в выездной игре с «Вольфсбургом». В прошлой игре «Хольштайн» проиграл «Хоффенхайму» (1:3), а ранее переиграл на своем поле «Боруссию» Дортмунд (4:2).

Информация для ставок

«Вольфсбург» выиграл четыре из пяти последних домашних матчей во всех турнирах

«Хольштайн» проиграл три из пяти последних матчей «Вольфсбургу» при одной победе

·Шесть последних матчей «Хольштайн» завершились исходом «обе забьют»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В последних личных встречах между собой команды мало забивают и в этот раз не стоит ждать голевой феерии. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.