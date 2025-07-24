«Яро» — «ВПС». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (25.07.2025)

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24 июля 2025, 14:29

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.12. В случае победы «Яро», зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать за 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Яро» занимает десятое место, с 15 заработанными очками в высшей лиге Финляндии. Для выхода из зоны понижения команде необходимо ещё пять баллов. Разница мячей отрицательная, 17 забитых, а пропущенных 25. Две последние встречи «Яро» завершились поражениями против «Интер» Турку (1:3), и «Ильвесом» (0:1).

«ВПС» играет ненамного лучше своего оппонента, она занимает седьмое место, с 19 заработанными очками. Чтобы выбраться из «красной зоны» необходимо заработать всего одно очко. Разница мячей отрицательная, 24 забитых и 25 пропущенных. Два последних матча «ВПС» завершились поражением от «Ильвеса» (2:3), и ничьёй с «КуПС» (1:1).

Информация для ставок

«Яро» выиграл один матч из пяти

«ВПС» не выигрывает на протяжении шести встреч

Четыре из пяти игр «ВПС» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Согласно статистике обоих команд, предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.68.