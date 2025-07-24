«Яро» — «ВПС». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (25.07.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.12. В случае победы «Яро», зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать за 3.5.
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2 : 2
завершен
25 июля 2025, 19:00
пятница
Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.
Форма команд
«Яро» занимает десятое место, с 15 заработанными очками в высшей лиге Финляндии. Для выхода из зоны понижения команде необходимо ещё пять баллов. Разница мячей отрицательная, 17 забитых, а пропущенных 25. Две последние встречи «Яро» завершились поражениями против «Интер» Турку (1:3), и «Ильвесом» (0:1).
«ВПС» играет ненамного лучше своего оппонента, она занимает седьмое место, с 19 заработанными очками. Чтобы выбраться из «красной зоны» необходимо заработать всего одно очко. Разница мячей отрицательная, 24 забитых и 25 пропущенных. Два последних матча «ВПС» завершились поражением от «Ильвеса» (2:3), и ничьёй с «КуПС» (1:1).
Информация для ставок
- «Яро» выиграл один матч из пяти
- «ВПС» не выигрывает на протяжении шести встреч
- Четыре из пяти игр «ВПС» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Согласно статистике обоих команд, предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.68.