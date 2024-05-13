«Жирона» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.05.2024)

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вчера, 14:32

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Поверить в победу «Вильярреала» можно по коэффициенту 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.92. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.42.

Форма команд

«Жирона» уже точно завершит сезон в первой четверке, что выведет команду в групповой турнир Лиги чемпионов, но хочет на втором месте. На данный момент команда занимает это место с 75 баллами и опережает «Барселону» на два пункта, но имеет на одну сыгранную игру больше, что может ее откинуть на одну позицию назад. В прошлом матче чемпионата Испании «Жирона» поделила очки с «Алавесом» (2:2), а ранее одолела на своем поле «Барселону» (4:2).

«Вильярреал» старается стабильно набирать очки, но иногда проскакивают и поражения. Команда располагается на девятом месте и вряд ли сможет побороться за еврокубки, ведь отстает от седьмого места не шесть пунктов. В активе клуба 48 баллов, и он постарается оказать настоящее сопротивление «Жироне» на ее же стадионе. Два последних поединка «Вильярреала» завершились победой над «Севильей» (3:2) и поражением от «Сельты» (2:3).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Жироны» завершились тоталом больше 3.5 мячей

Четыре последних выездных поединка «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют»

«Жирона» проиграла четыре последних матча у «Вильярреала»

Прогноз

«Жирона» не очень хорошо играет с «Вильярреалом» и в этот раз у хозяев, возможно, будут проблемы. Предлагаем поверить в результативный матч и сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.