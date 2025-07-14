«Жувентуд» — «Спорт Ресифи». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (15.07.2025)

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14 июля 2025, 14:32

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.55. В случае победы «Спорт Ресифи», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Жувентуд» на данный момент располагается в зоне вылета на 19 месте. Такое положение в турнирной таблице может опустить команду в Серию В. За 11 прошлых туров клуб сумел заработать лишь восемь очков. Два последних матча «Жувентуд» завершились поражениями от «Брагантино» (0:1), и «Гремио» (0:2).

«Спорт Ресифи» расположился не далеко от своего сегодняшнего соперника. Он находится на последнем 20 месте. У команды заработано всего лишь три очка за 11 матчей. Две последние встречи «Спорт Ресифи» завершились минимальными поражениями от «Мирассол» (0:1), и «Сеара» (0:1).

Информация для ставок

«Жувентуде» не выигрывает на протяжении восьми матчей

«Спорт Ресифи» вы играл ни одного матча за 14 встреч

«Жувентуде» забил в одной игре из пяти последних

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Мостбет.