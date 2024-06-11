"Жувентуде” — "Витория” прогноз, а также доступные позиции для пари от БК Pinnacle

Ставки от букмекеров
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Победа "Жувентуде” — 2.00
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Триумф "Витория” — 4.02
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Ничья — 3.32
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Тотал больше 3.5 — 4.30
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Тотал меньше 3.5 — 1.16
Форма команд
По данным последних шести матчей "Жувентуде” занимают в турнирной таблице 12-е место. Последняя удачная встреча сыгранная в триумф со счетом 1:0 была с командой "Атлетико Гойаниенсе” 6-го июня. Две предпоследние игры закончились вничью.
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1 : 1
завершен
сегодня, 01:00
Клуб "Витория”, который был основан в городе Салвадор, последнюю игру закончил вничью с командой "Куяба”. Но это не сыграло особой роли так как он остается на последнем 20-м месте в турнирной таблице.
Информация для ставок
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"Попугаи” за последние пять игр победили дважды, вничью тоже два раза, и один проигрыш.
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"Витория” за тот же период проиграла четыре раза и один матч закончился вничью.
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Последний междусобойчик завершился вничью со счетом 0:0
Прогноз
Последняя встреча команд была 30 октября 23 года и закончилась вничью. Но последние пять игр чемпионата у клуба "Жувентуде” вышли лучше чем у соперника. Рекомендуем заключить пари на победу "попугаев” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.00.