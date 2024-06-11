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"Жувентуде” — "Витория” прогноз, а также доступные позиции для пари от БК Pinnacle

вчера, 11:50
Жувентуде

Ставки от букмекеров

  • Победа "Жувентуде” — 2.00

  • Триумф "Витория” — 4.02

  • Ничья — 3.32

  • Тотал больше 3.5 — 4.30

  • Тотал меньше 3.5 — 1.16

Форма команд

По данным последних шести матчей "Жувентуде” занимают в турнирной таблице 12-е место. Последняя удачная встреча сыгранная в триумф со счетом 1:0 была с командой "Атлетико Гойаниенсе” 6-го июня. Две предпоследние игры закончились вничью.

Клуб "Витория”, который был основан в городе Салвадор, последнюю игру закончил вничью с командой "Куяба”. Но это не сыграло особой роли так как он остается на последнем 20-м месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • "Попугаи” за последние пять игр победили дважды, вничью тоже два раза, и один проигрыш.

  • "Витория” за тот же период проиграла четыре раза и один матч закончился вничью.

  • Последний междусобойчик завершился вничью со счетом 0:0

Прогноз

Последняя встреча команд была 30 октября 23 года и закончилась вничью. Но последние пять игр чемпионата у клуба "Жувентуде” вышли лучше чем у соперника. Рекомендуем заключить пари на победу "попугаев” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.00.

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