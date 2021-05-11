«Тондела» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.05.2021)

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сегодня, 00:05

В 32-м туре чемпионата Португалии пройдет матч между «Тонделой» и «Белененсешем». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 11 мая.

Форма команд

Небольшим фаворитом в этой встрече букмекеры считают «Тонделу». Поставить на победу хозяев БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.40. Желающие заключить пари на ничейный исход могут воспользоваться котировкой 3.20, а победа «Белененсеша» идет за 3.14.

Что касается результативности, то много забитых голов в этом матче букмекеры не ожидают. Исход ТМ(2,5) находится на отметке 1.61, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

«Тондела» не выигрывала в трех прошлых турах чемпионата Португалии. Команда разделила очки в гостевых играх с «Фамаликау» (2:2) и «Боавиштой» (1:1), а также потерпела домашнее поражение от «Бенфики».

В общем зачете Примейры «Тондела» занимает десятое место, набрав по ходу сезона 36 очков. Эти результаты позволяют команде опережать зону переходных игр на шесть баллов.

«Белененсеш» в рейтинге лиги располагается вслед за предстоящим соперником – девятое место и 37 очков на счету. В пяти прошлых играх чемпионата «сине-белые» потерпели только одну неудачу, уступив в гостях «Пасуш де Феррейре» (0:1).

Также в данный период «Белененсеш» отпраздновал победы над «Портимоненси» (1:0), «Жил Висенте» (2:1) и «Маритиму» (2:0), а в гостевой игре против «Спортинга» была зафиксирована результативная ничья.

Информация для ставок

В 15 из 17 последних выездных матчей «Белененсеша» сыграла ставка ТМ(2,5)

В 9 из 10 прошлых встреч команд больше двух голов не забивалось

«Белененсеш» не побеждал в 13 из 14 предыдущих матчах лиги

«Тондела» не выигрывала в 6 прошлых встречах с «Белененсешем»

Прогноз

Искрометной и результативной игрой в атаке участники этой встречи не отличаются. Кроме того, «Белененсеш» большинство своих гостевых игр завершает в низовом формате, и в очных встречах оппоненты редко устраивают голевые перестрелки. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.61 в БК Бетсити.

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