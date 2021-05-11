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«Тондела» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.05.2021)

сегодня, 00:05

В 32-м туре чемпионата Португалии пройдет матч между «Тонделой» и «Белененсешем». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 11 мая.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.553.063.23
Мелбет 2.51 3.18 2.99
BetBoom 2.40 3.05 3.10

Форма команд

Небольшим фаворитом в этой встрече букмекеры считают «Тонделу». Поставить на победу хозяев БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.40. Желающие заключить пари на ничейный исход могут воспользоваться котировкой 3.20, а победа «Белененсеша» идет за 3.14.

Что касается результативности, то много забитых голов в этом матче букмекеры не ожидают. Исход ТМ(2,5) находится на отметке 1.61, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Тондела» не выигрывала в трех прошлых турах чемпионата Португалии. Команда разделила очки в гостевых играх с «Фамаликау» (2:2) и «Боавиштой» (1:1), а также потерпела домашнее поражение от «Бенфики».

В общем зачете Примейры «Тондела» занимает десятое место, набрав по ходу сезона 36 очков. Эти результаты позволяют команде опережать зону переходных игр на шесть баллов.

«Белененсеш» в рейтинге лиги располагается вслед за предстоящим соперником – девятое место и 37 очков на счету. В пяти прошлых играх чемпионата «сине-белые» потерпели только одну неудачу, уступив в гостях «Пасуш де Феррейре» (0:1).

Также в данный период «Белененсеш» отпраздновал победы над «Портимоненси» (1:0), «Жил Висенте» (2:1) и «Маритиму» (2:0), а в гостевой игре против «Спортинга» была зафиксирована результативная ничья.

Информация для ставок

  • В 15 из 17 последних выездных матчей «Белененсеша» сыграла ставка ТМ(2,5)
  • В 9 из 10 прошлых встреч команд больше двух голов не забивалось
  • «Белененсеш» не побеждал в 13 из 14 предыдущих матчах лиги
  • «Тондела» не выигрывала в 6 прошлых встречах с «Белененсешем»

Прогноз

Искрометной и результативной игрой в атаке участники этой встречи не отличаются. Кроме того, «Белененсеш» большинство своих гостевых игр завершает в низовом формате, и в очных встречах оппоненты редко устраивают голевые перестрелки. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.61 в БК Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Спортинг» — «Боавишта».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.83 1.57 2.50
Мелбет 1.61 2.46
1XBET 2.01 1.78 1.61 2.46 1.27 3.68
BetBoom 2.00 1.74 1.55 2.32 1.26 3.55
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