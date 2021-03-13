«Тондела» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.03.2021)

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вчера, 14:32

13 марта в чемпионате Португалии пройдет матч 23-го тура, в котором сыграют «Тондела» и «Спортинг». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Спортинга» в этой встрече букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.45. Взять ставку с победой «Тонделы» БК предлагает по котировке 7.30, а ничья котируется отметкой 4.54.

На результативность поединка букмекер выставил практически ровную линию. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно за 1.95, меньше – 1.85.

Форма команд

«Тондела» проводит неплохой сезон в чемпионате Португалии. По итогам двадцати двух сыгранных туров команда набрала 24 очка, одержав семь побед и трижды сыграть вничью. Эти результаты позволяют коллективу базироваться на экваторе турнирной таблицы (10-е место).

В прошлом туре лиги «Тондела» уступила на выезде «Портимоненси» (0:3), потерпев двенадцатое поражение в сезоне. Перед этим команда занесла себе в актив минимальную викторию дома над «Жил Висенте» (1:0).

«Спортинг» не собирается упускать позицию лидера в чемпионате Португалии. Клуб из Лиссабона уверенно идет навстречу чемпионскому титулу. Сейчас «львы» опережают «Брагу» на девять очков, имея комфортное преимущество над преследователем.

5 марта «Спортинг» принимал дома «Санта-Клару» и отметился восемнадцатой победой в чемпионате (3:0). Перед этим «львы» не позволили «Порту» нанести себе первое поражение в чемпионате (0:0).

Информация для ставок

· «Тондела» победила в пяти прошлых домашних матчах чемпионата

· «Спортинг» уступал сопернику в двух прошлых выездных встречах

· В шести из пяти предыдущих гостевых матчей «Спортинга» во всех турнирах прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Предстоящий матч вряд ли станет легкой прогулкой для «Спортинга». В домашних условиях «Тондела» выступает очень непростым соперником, который надежно играет в обороне.

Учитывая вышесказанное, предлагаем взять ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.