«Торино» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии A (13.02.2021)

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сегодня, 19:07

В матче 22-го тура чемпионата Италии сыграют «Торино» и «Дженоа». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 13 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры больше склоняются к успеху хозяев в этой игре. Поставить на победу «Торино» компания Бетсити предлагает с коэффициентом 2.03. Вероятность гостевого успеха «Дженоа» оценивается котировкой 4.74, а ничью можно сыграть за 3.18.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на невысокую результативность встречи. Поставить на тотал меньше (2,5) мячей можно за 1.84, больше – 2.12.

Форма команд

«Торино» проводит очень непростой сезон в чемпионате Италии. Располагая не самым слабым составом, клуб из Турина пока не претендует на что-то большее, чем борьбу за выживание.

На настоящий момент «быки» одержали только две победы, десять раз сыграли вничью и девять раз потерпели поражение в этом сезоне. Эти результаты принесли команде 16 очков и текущее 17-е место в турнирной таблице. В четырех прошлых турах Серии A «Торино» разделил очки с «Аталантой» (3:3), «Фиорентиной» (1:1), «Беневенто» (2:2) и «Специей» (0:0).

«Дженоа» очень неубедительно смотрелся в первой части сезона и даже находилась в зоне вылета. Но в 2021 году «грифоны» сильно прибавили, что позволило им подняться на 12-е место и дистанцироваться от тройки худших команд уже на девять очков.

В пяти прошлых турах Серии A «Дженоа» набрал 13 из 15 возможных очков. Команда занесла себе в актив победы над «Болоньей» (2:0), «Кальяри» (1:0), «Кротоне» (3:0) и «Наполи» (2:1), а также сыграла вничью с «Аталантой» (0:0).

Впервые в этом сезоне «быки» и «грифоны» сошлись в третьем туре. Тогда «Торино» обыграл в гостях «Дженоа» со счетом 2:1.

Информация для ставок

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В трех из пяти прошлых гостевых матчей «Дженоа» прошла ставка на ОБЗ

Команды обменивались забитыми голами в двух из трех последних очных встреч

Прогноз

«Торино» нужно срочно улучшать свои позиции, чтобы на финише сезона не вести борьбу за выживание. С атакой у «быков» особых проблем нет, но защита клуба из Турина постоянно дает сбои.

Учитывая, что «Дженоа» набрал великолепную форму, в этом матче мы предлагаем сделать ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.97 в букмекерской конторе Бетсити.

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