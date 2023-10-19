Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Торино» — «Интер». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.10.2023)

вчера, 21:50
Интер

Ставки букмекеров

«Интер» считается фаворитом в данной встрече, и поставить на его победу можно по коэффициенту 1.77. Поверить в успех «Торино» предлагается за 5. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.323.691.75
Лига Ставок 4.90 3.75 1.79
Pari 5.20 3.70 1.75

Линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 2.05 на то, что в матче будет забито больше 2,5 голов и 1.8 на ТМ 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Торино» не отличается стабильностью и за предыдущие восемь туров смог набрать лишь девять баллов. Похоже, что команда вновь не будет бороться за еврокубки, ведь для этого нужные серьезные изменения в составе. В домашней встрече с «Интером» при благоприятных для хозяев условиях, они могут создать проблемы именитому сопернику. Два последних матча «Торино» завершились поражением «Ювентусу» (0:2) и ничьей с «Вероной» (0:0).

«Интер» упустил лидерство в чемпионате, но от этого не стал менее опасным. «Сине-черные» идут на втором месте с 19 баллами и уступают «Милану» всего два пунтка. Чтобы не увеличивать разрыв, гости постараются приложить максимум усилий для победы в этот футбольный вечер. В прошлом туре «Интер» не смог переиграть «Болонью» (2:2), а в Лиге Чемпионов минимально одолел «Бенфику» (1:0).

Информация для ставок

  • «Торино» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Интер» проиграл лишь одну встречу из последних десяти во всех турнирах
  • «Торино» уступил «Интеру» в четырех из пяти последних матчей
  • Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды серьезно настраиваются на этот поединок, поэтому матч пройдет аккуратно, с множеством борьбы в центре поля. Предположим, что много мячей болельщики здесь не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.55 1.82 2.08 1.44 2.93
Лига Ставок 2.61 1.50 1.84 2.00 1.45 2.77
Pari 1.80 2.03
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 