«Торино» — «Интер». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.10.2023)

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вчера, 21:50

Ставки букмекеров

«Интер» считается фаворитом в данной встрече, и поставить на его победу можно по коэффициенту 1.77. Поверить в успех «Торино» предлагается за 5. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.7.

Линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 2.05 на то, что в матче будет забито больше 2,5 голов и 1.8 на ТМ 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Торино» не отличается стабильностью и за предыдущие восемь туров смог набрать лишь девять баллов. Похоже, что команда вновь не будет бороться за еврокубки, ведь для этого нужные серьезные изменения в составе. В домашней встрече с «Интером» при благоприятных для хозяев условиях, они могут создать проблемы именитому сопернику. Два последних матча «Торино» завершились поражением «Ювентусу» (0:2) и ничьей с «Вероной» (0:0).

«Интер» упустил лидерство в чемпионате, но от этого не стал менее опасным. «Сине-черные» идут на втором месте с 19 баллами и уступают «Милану» всего два пунтка. Чтобы не увеличивать разрыв, гости постараются приложить максимум усилий для победы в этот футбольный вечер. В прошлом туре «Интер» не смог переиграть «Болонью» (2:2), а в Лиге Чемпионов минимально одолел «Бенфику» (1:0).

Информация для ставок

«Торино» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Интер» проиграл лишь одну встречу из последних десяти во всех турнирах

«Торино» уступил «Интеру» в четырех из пяти последних матчей

Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды серьезно настраиваются на этот поединок, поэтому матч пройдет аккуратно, с множеством борьбы в центре поля. Предположим, что много мячей болельщики здесь не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.