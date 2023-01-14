«Торино» — «Специя». Прогноз на матч Серии А (15.01.2023)

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вчера, 23:18

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей встречи. На победу «Торино» коэффициент составляет 1.65. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 5.7. Ничья в матче будет стоить 3.8.

Сделать ставку на результативный матч можно по коэффициенту 2.05 ( ТБ 2.5), а тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.8. На исход «обе забьют» можно поставить по 1.95.

Форма команд

«Торино» не проигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате и хочет с середины таблицы продвинуться выше. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 10 место с 23 баллами и на восемь пунктов отстает от зоны еврокубков. «Специя» является хорошим соперником, чтобы рассчитывать на домашнюю победу при достойной игре. В прошлом матче кубка Италии «Торино» в дополнительное время одолел «Милан» (1:0), а ранее разошелся миром с «Салернитаной» (1:1).

«Специя» также после перерыва на чемпионат мира 2022 старается набирать очки в каждом матче и заранее обезопасить себя от зоны вылета. Сейчас клуб из небольшого городка занимает 17 место с 15 очками, но отрыв от ближайшего соперника составляет шесть пунктов. Тем не менее, расслабляться футболистам очень рано и каждое набранное очко может решить исход сезона. В прошлой игре «Специя» сыграла вничью с «Лечче» (0:0), а ранее не дала себя обыграть «Аталанте» (2:2).

Информация для ставок

«Торино» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

Семь из десяти последних встреч «Специи» завершились исходом «обе забьют»

«Торино» проиграл два из четырех матчей «Специи» лишь при одной победе

Прогноз

«Торино» играет на своем стадионе и после победы в кубке над «Миланом» пребывает в хорошем настроении. Предлагаем и в этот раз поверить в хозяев, поставив на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.