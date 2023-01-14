«Торино» — «Специя». Прогноз на матч Серии А (15.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей встречи. На победу «Торино» коэффициент составляет 1.65. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 5.7. Ничья в матче будет стоить 3.8.
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сегодня, 17:00
Сделать ставку на результативный матч можно по коэффициенту 2.05 (ТБ 2.5), а тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.8. На исход «обе забьют» можно поставить по 1.95.
Форма команд
«Торино» не проигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате и хочет с середины таблицы продвинуться выше. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 10 место с 23 баллами и на восемь пунктов отстает от зоны еврокубков. «Специя» является хорошим соперником, чтобы рассчитывать на домашнюю победу при достойной игре. В прошлом матче кубка Италии «Торино» в дополнительное время одолел «Милан» (1:0), а ранее разошелся миром с «Салернитаной» (1:1).
«Специя» также после перерыва на чемпионат мира 2022 старается набирать очки в каждом матче и заранее обезопасить себя от зоны вылета. Сейчас клуб из небольшого городка занимает 17 место с 15 очками, но отрыв от ближайшего соперника составляет шесть пунктов. Тем не менее, расслабляться футболистам очень рано и каждое набранное очко может решить исход сезона. В прошлой игре «Специя» сыграла вничью с «Лечче» (0:0), а ранее не дала себя обыграть «Аталанте» (2:2).
Информация для ставок
- «Торино» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- Семь из десяти последних встреч «Специи» завершились исходом «обе забьют»
- «Торино» проиграл два из четырех матчей «Специи» лишь при одной победе
Прогноз
«Торино» играет на своем стадионе и после победы в кубке над «Миланом» пребывает в хорошем настроении. Предлагаем и в этот раз поверить в хозяев, поставив на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.